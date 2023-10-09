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南加華人自種十年玫瑰香葡萄大豐收 開放採摘

記者張宏╱洛杉磯報導
亞市華人十年玫瑰香葡萄藤大豐收，自釀葡萄酒開放採摘。（記者張宏／攝影）
亞市華人十年玫瑰香葡萄藤大豐收，自釀葡萄酒開放採摘。（記者張宏／攝影）

亞市華人十年玫瑰香葡萄藤大豐收，自釀葡萄酒開放採摘。亞凱迪亞（Arcadia）華人張女士自家十年玫瑰香葡萄今年大豐收，幾千串葡萄掛在藤蔓上碩果累累，張女士發揮自給自足精神，用葡萄釀酒、做葡萄乾、賣給農夫市場朋友和開放採摘。她表示，這個葡萄品種是正宗的玫瑰香葡萄，吃起來香味濃郁，口感香甜。

張女士開放採摘，一藍葡萄大概五磅賣20元。（記者張宏／攝影）
張女士開放採摘，一藍葡萄大概五磅賣20元。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

亞市華人張女士最近都忙著採摘葡萄，她說，每年葡萄都是8月開始成熟，到10月基本熟透，如果再不採摘就浪費了。這株十年葡萄藤正值青壯年，且是正宗玫瑰香的品種。以往每年收成自給自足之外，再送朋友一些就能消化掉，但今年或許是因為施肥關係大豐收，一下有幾千串葡萄果實。她家的廚房擺放著各種大罐子，裡面裝都是她釀的葡萄酒。

張女士家的廚房擺放著各種大罐子，裡面裝都是她釀的葡萄酒。（記者張宏／攝影）
張女士家的廚房擺放著各種大罐子，裡面裝都是她釀的葡萄酒。（記者張宏／攝影）

張女士表示，這個玫瑰香品種因為香味濃郁，最適合釀酒。釀酒的方法很簡單，選擇一個乾淨的容器，容器不能有油也不能有生水，她通常都會先用酒精消毒。她按照5：1的葡萄和糖的比例，將葡萄和糖放在容器裡常溫發酵。糖可選擇紅糖或白糖，糖分比例也可根據個人口味調整。一般密封一個月左右會開始出漿汁，等全部變成漿汁，過濾兩遍雜質，自家釀製的葡萄酒就誕生了。20磅葡萄能做出一大瓶的葡萄酒，放在酒櫃裡，想喝的時候就拿出來喝一杯，非常爽口。

張女士還曬葡萄乾，她家的葡萄乾也特別甜。（記者張宏／攝影）
張女士還曬葡萄乾，她家的葡萄乾也特別甜。（記者張宏／攝影）

張女士還曬葡萄乾，她家的葡萄乾也特別甜，她說，葡萄完全是純天然有機的，有農夫市場的朋友來她這裡買。她最近也開放大眾採摘。人們現場來採摘，體驗一把農家樂，採摘一藍葡萄大概五磅賣20元，這樣不僅把美味和大家共享，也省得浪費。陸續有華人來採摘，最近有一個華人買了100元的葡萄回家釀酒。

華人 亞凱迪亞

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