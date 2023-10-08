洛杉磯市議會批准 為小型企業提供租金援助

洛杉磯市議會批准為受到疫情影響的小型商業租戶提供租金援助。（Getty Images）

洛杉磯市議會批准為租賃該市擁有房產且受到新冠疫情 影響的小型商業租戶提供租金 援助。市議會以10比0的投票 結果支持了由市議員Curren Price和Paul Krekorian提起的動議。

該委員會指示其相關部門，向那些在2020年4 月1日至2021年6月30日期間簽訂租賃合約的小型企業商業租戶免除租金，該部門還將對於2021年7月1日至2021年12月31日期間向市政府租賃的企業提供租金折扣，幅度高達40%.

此外，該部門將為動議生效之前支付的任何租金提供抵免，這些租金可用於支付涵蓋期間之前或之後的未來租金或逾期付款。

在投票之前，議員Price呼籲提交一份報告，尋求進一步啟動洛杉磯購物中心並支持那裡的小型企業。作為報告的一部分，市政府工作人員將提供短期解決方案的建議，使購物中心成為「更吸引活動和公眾的場所」。

Price 和 Krekorian 於2022年11月提出了該動議，試圖支持受疫情影響的企業。該市向租賃商業房地產的租戶提供租金減免，例如透過專有部門出租商業房地產的租戶。

自新冠以來，遊客和生意大幅減少，由於許多工作仍然在家辦公，商業和交通尚未恢復到大流行之前的正常活動。

該委員會的行動旨在幫助2020年至2021年拖欠租金的企業，並幫助繼續營業。