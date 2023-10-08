洛杉磯市議會批准 為小型企業提供租金援助
洛杉磯市議會批准為租賃該市擁有房產且受到新冠疫情影響的小型商業租戶提供租金援助。市議會以10比0的投票結果支持了由市議員Curren Price和Paul Krekorian提起的動議。
該委員會指示其相關部門，向那些在2020年4 月1日至2021年6月30日期間簽訂租賃合約的小型企業商業租戶免除租金，該部門還將對於2021年7月1日至2021年12月31日期間向市政府租賃的企業提供租金折扣，幅度高達40%.
此外，該部門將為動議生效之前支付的任何租金提供抵免，這些租金可用於支付涵蓋期間之前或之後的未來租金或逾期付款。
在投票之前，議員Price呼籲提交一份報告，尋求進一步啟動洛杉磯購物中心並支持那裡的小型企業。作為報告的一部分，市政府工作人員將提供短期解決方案的建議，使購物中心成為「更吸引活動和公眾的場所」。
Price 和 Krekorian 於2022年11月提出了該動議，試圖支持受疫情影響的企業。該市向租賃商業房地產的租戶提供租金減免，例如透過專有部門出租商業房地產的租戶。
自新冠以來，遊客和生意大幅減少，由於許多工作仍然在家辦公，商業和交通尚未恢復到大流行之前的正常活動。
該委員會的行動旨在幫助2020年至2021年拖欠租金的企業，並幫助繼續營業。
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