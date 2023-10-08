我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以巴衝突擴大 黎巴嫩襲擊以色列 以色列大砲強轟回敬

最夯半導體老闆黃仁勳 現身矽谷華美半導體年會

聖蓋博餃子啤酒節 華人暢飲吃到飽

記者子為/聖蓋博報導
聖蓋博市一年一度的餃子啤酒節現場人山人海。（記者子為/攝影）
聖蓋博市一年一度的餃子啤酒節現場人山人海。（記者子為/攝影）

各式美味餃子吃到飽，精釀啤酒喝到好。聖蓋博市（San Gabriel）一年一度的餃子啤酒節（Dumpling&Beer Fest）10月6日夜晚登場，現場人山人海，每個餃子攤位前都大排長龍，啤酒愛好者們則絡繹不絕地走進「啤酒園」（Beer Garden），暢飲地方特色啤酒。

今年餃子啤酒節由聖蓋博市府和亞裔青年中心（AYC）共同舉辦，入場免費，地點位於歷史文化區（Mission District）。傍晚6時在夕陽餘暉下，現場熱鬧起來，有DJ（調音師）在廣場中央播放充滿節奏感的音樂，十多家美食攤位以餃子為主，包括中式、日式和韓式的煎餃和蒸餃。許多商家在現場加工和烹製餃子，空氣中香味彌漫，引得不少遊人欣賞。

除了餃子，現場美食還有漢堡、可麗餅、奶茶、吉事果（churro）等，應接不暇。許多遊人在購買美食後會在現場找到桌椅落腳，邊品嚐餃子、邊欣賞音樂、邊與家人朋友聊天，好不愜意。

和男朋友一起來到餃子啤酒節的華人張小姐表示，二人剛搬到洛杉磯東部不久，從網上看到活動信息，也是第一次參加這個節日。張小姐覺得天氣和現場氛圍很好，自己買到的餃子也很好吃，不過她笑言「價格有一些小貴，如果更實惠就好了」。

另一位家住聖蓋博市散步到此的劉女士說，她被音樂和香味吸引過來，但看了一眼隊伍實在太長，沒時間等待。

活動現場的啤酒園需要單獨收費，21歲及以上才可以入園。不過，每張門票都可以無限暢飲，「早鳥票」為35元一位，現場購買為40元一位，直到售罄。在啤酒園，民眾可以品嘗到不同啤酒商提供的頗具地方風味的啤酒，將傳統在十月舉辦的「慕尼黑啤酒節」帶到了聖蓋博市。

許多商家在現場加工和烹製餃子，香味彌漫在空氣之中。（記者子為/攝影）
許多商家在現場加工和烹製餃子，香味彌漫在空氣之中。（記者子為/攝影）

餃子 聖蓋博 亞裔

上一則

SCAG提經濟預測 南加房價續漲

下一則

反種姓歧視法 紐森意外否決

延伸閱讀

聖蓋博餃子啤酒節 華人吃到飽喝到好

聖蓋博餃子啤酒節 華人吃到飽喝到好
Mutual Trading日本美食/餐廳博覽會落幕

Mutual Trading日本美食/餐廳博覽會落幕
奇諾商業區啟用 連鎖超市進駐

奇諾商業區啟用 連鎖超市進駐
聖蓋博市推1元拼車 長者半價

聖蓋博市推1元拼車 長者半價
啤酒黑糖燉牛肉

啤酒黑糖燉牛肉
餃子

餃子

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
洛杉磯最近通過保護租客條例，房東需合法理由才能驅逐房客。（Unsplash）

洛杉磯「地獄房客」一年不交租 走人得付10萬搬家費

2023-10-06 14:42
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30
警員將嫌犯陳威（左）逮捕。（取材自ABC 7）

54歲華男拔槍怒射 只因爭搶停車位

2023-10-02 22:24

超人氣

更多 >
布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復

布碌崙班森賀華裔學童在校被毆 動手家庭涉登門報復
為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者

為何以色列「無人預見」哈瑪斯突襲？官員回答震驚記者
「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？

「以色列版珍珠港事件」 以國數十億防禦系統為何失效？
趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸

趙麗穎秀自拍照 網友心疼她的排骨胸
哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911

哈瑪斯海陸空同步突襲 紐時：對以色列心理衝擊堪比911