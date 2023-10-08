SCAG提經濟預測 南加房價續漲

南加 州政府協會（SCAG）2023年第三季度經濟圓桌會議評估指出，儘管長達多年的港口工人罷工告一段落，但南加州 的進口物流不容樂觀；八成以上的縣地房價和租金繼續上漲，消費者總體信心下降。

參與圓桌會議評估的專家們指出，今年8月下旬ILWU工人批准了與西海岸港口（從加州至華盛頓州）的勞工協議，解決了地區港口長達數年的爭端，但入境貨櫃運輸仍難以恢復以往水平。9月通常是假日進口的關鍵月份，但今年至今未見樂觀數字，Port Hueneme車輛出貨量減少，略低於上季。由於消費者在商品支出中所佔份額激增，南加地區物流業在疫情期間實現了快速成長，然而，到2023年，隨著消費因通貨膨脹 而從耐用品轉向服務業，物流業就業人數基本呈飽和狀態並預計出現下降。

住房方面。與會專家指出，抵押貸款利率上升和庫存不足導致整個南加地區今年前三個季度房屋銷售放緩，除河濱縣外，所有縣的房價年比均有所上漲。聖蓋博谷地區的房屋租金也較去年同期上漲。橙縣和洛縣的新住宅建設正在增加，試圖解決庫存不足的問題。

與會專家同時從宏觀上分析南加和美國經濟指出，全球其他國家經濟陷入困境，這會給美國經濟帶來不確定性的影響。歐盟的經濟前景比美國更為悲觀，而中國的經濟預測則日益嚴峻，且領導層的變動使情況變得更加不確定。雖然預計不會對美國經濟產生重大影響，但由於南加州地區對外來貿易的依賴，可能會受到比其他地區更大影響。

由於聯準會放寬了對存款的一些限制，實施銀行流動性計劃，地區銀行倒閉的風險暫時消退。

專家指出，一度困擾科技業的裁員浪潮消退，但持續居高不下的辦公室空置率依然讓人擔憂，所幸空置率從目前狀態看似乎主要局限於地產行業。圓桌會議成員認為，薪資上漲會導致進一步的通貨膨脹，但居民負擔能力卻沒有提高，有些城市已經提出了規範特定職業工資的地方條例，以解決居民的高生活成本問題，然而，此類措施可能會限制雇主適應不斷變化的市場靈活性，並加劇通貨膨脹，特別是在本區域的住房市場。