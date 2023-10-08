Escape Halloween電音節 即將嗨翻

南加最大規模的以萬聖節為主題的電音節Escape Halloween將在10月27、28日舉辦。（Escape Halloween官網）

萬聖節 和電子音樂的碰撞能擦出什麼樣的火花？位於聖伯納汀諾（San Bernardino）的Escape Halloween電音節將在10月27、28日狂歡上演，帶來恐怖、刺激又暢快的體驗，這是南加 最大規模的以萬聖節為主題的音樂節，每年都會吸引全國各地的電子音樂愛好者前來參加。

Escape Halloween電音節由Insomniac主辦，與普通的電子音樂節不同的是，該電音節注重對萬聖節的氛圍營造，會在場景佈置和舞台效果上投入很多精力，讓觀眾在欣賞音樂的同時，充分感受萬聖節氣息。

當然，電音節最重要的還是其音樂表演者陣容，知名的表演者包括Above & Beyond、AFROJACK、Armin van Buuren和Kaskade，他們的表演將展現在主舞台「Feeding Grounds」。慶典現場有三個經典舞台，「Feeding Grounds」舞台將主要展示充滿貝斯、鼓、中速和嘻哈元素的音樂。「Sanitarium」舞台將會展示一些硬核、適合狂舞的音樂，「Sewer District」舞台則以浩室音樂（house）和鐵克諾（techno）這兩種電音類型為主。

今年，Escape Halloween電音節更是增加新舞台「Wicked Woods」，將用於呈現ARMNHMR、k?d、Crystal Skies 和Codeko 等表演者的演出。雖然Escape Halloween電音節的結束時間是凌晨兩點，但如果想繼續跳到天明，可以考慮官方提供的派對門票。

華人 留學生小李和朋友已經約定前往Escape Halloween電音節，這是她們第二次參加，兩人都覺得過往體驗不錯。小李指出，現場可以看大家穿著奇裝異服蹦迪（跳舞），還有一些專業的表演者在四處嚇人，很有意思。小李和朋友都非常喜歡跳舞，她們都對今年的陣容和舞台十分期待。

不過，小李也指出，參加這樣大型音樂節得提前做好準備，比如規劃往返交通、找好停車位、提前確定喜歡的表演者的演出時間等，這樣到現場才能游刃有餘地享受。她說去年就是沒有提前確認停車信息，結果停了一個離音樂節較遠的停車場，走了20分鐘才進入園區。今年打算提前出發，搶佔最佳停車位。