經文處國慶酒會 千人祝賀

晚會吸引近千名來賓的參與，大家共聚一堂歡慶國慶。（記者張庭瑜╱攝影）

駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處10月6日（周五）在洛杉磯環球影城希爾頓飯店舉行慶祝中華民國 112年國慶酒會，以「民主台灣 堅韌永續」為今年主題，南加 各僑界、美國地方政要等逾千人出席祝賀。

記者張庭瑜╱拍攝

當天，會場周圍飄揚著中華民國和美國國旗，營造濃厚的國慶氛圍，不論是經過環球影城或來訪洛杉磯的遊客都能感受到這份歡欣。酒會現場以簡約風格，色彩鮮艷地展示今年國慶的主視覺色彩紅、藍、白。 台美小姐也成為活動的焦點之一，吸引許多民眾與她們合影留念。（記者張庭瑜╱攝影） 嘉賓齊心合力切下國慶蛋糕的一幕成為了活動的亮點。（記者張庭瑜╱攝影）

酒會在祥獅獻瑞的鑼鼓聲和歡呼中拉開帷幕，中華旗隊和北一女校友會旗隊向與會嘉賓致敬，之後，在太魯閣族的俐沛芙卡度（Lipeifu Kadu）的引領下，全體來賓同唱中華民國國歌。這表演融合東西方風格旋律，象徵台灣在不同文化的交融中綻放出自信與包容。 旗隊成員們齊聚在講台前合影留念。（記者張庭瑜╱攝影） 旗隊在講台前向中華民國代表敬禮，表達對國家的敬意和尊崇。（記者張庭瑜╱攝影）

經文處紀欽耀處長表示，在洛杉磯，僑界的規模龐大，充滿活力，讓他印象深刻。活動中見到不少優秀的演出，以及優秀的僑界代表，共同慶祝中華民國的生日。現場活動充滿正能量，讓他感到非常高興。

會場內外擺滿花籃，其中包括「雙十國慶」國旗造型蛋糕、雙十大氣球、112周年冰雕，以及羅省中華會館、北美華人會計師協會、洛杉磯台美商會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會、旅館商會、銀行商界等台灣僑團的祝賀花籃。會場外還設有特別的紅毯，供來賓在112年國慶酒會的背景下拍照留念。 來賓們品嘗了充滿台灣風味的特色菜肴。（記者張庭瑜╱攝影） 與會嘉賓聚集在飾有國旗造型的蛋糕前合影留念。（記者張庭瑜╱攝影） 台美商會贈送的冰雕，讓民眾驚嘆不已。（記者張庭瑜/攝影）

在多位嘉賓上台致詞祝賀國慶快樂後，所有嘉賓也在大家祝福下一同切下國慶造型蛋糕，祝賀中華民國「國運昌隆」、「國泰民安」。