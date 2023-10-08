經文處國慶酒會 千人祝賀
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處10月6日（周五）在洛杉磯環球影城希爾頓飯店舉行慶祝中華民國112年國慶酒會，以「民主台灣 堅韌永續」為今年主題，南加各僑界、美國地方政要等逾千人出席祝賀。
記者張庭瑜╱拍攝
當天，會場周圍飄揚著中華民國和美國國旗，營造濃厚的國慶氛圍，不論是經過環球影城或來訪洛杉磯的遊客都能感受到這份歡欣。酒會現場以簡約風格，色彩鮮艷地展示今年國慶的主視覺色彩紅、藍、白。
酒會在祥獅獻瑞的鑼鼓聲和歡呼中拉開帷幕，中華旗隊和北一女校友會旗隊向與會嘉賓致敬，之後，在太魯閣族的俐沛芙卡度（Lipeifu Kadu）的引領下，全體來賓同唱中華民國國歌。這表演融合東西方風格旋律，象徵台灣在不同文化的交融中綻放出自信與包容。
經文處紀欽耀處長表示，在洛杉磯，僑界的規模龐大，充滿活力，讓他印象深刻。活動中見到不少優秀的演出，以及優秀的僑界代表，共同慶祝中華民國的生日。現場活動充滿正能量，讓他感到非常高興。
會場內外擺滿花籃，其中包括「雙十國慶」國旗造型蛋糕、雙十大氣球、112周年冰雕，以及羅省中華會館、北美華人會計師協會、洛杉磯台美商會、世界華人工商婦女企管協會南加州分會、旅館商會、銀行商界等台灣僑團的祝賀花籃。會場外還設有特別的紅毯，供來賓在112年國慶酒會的背景下拍照留念。
在多位嘉賓上台致詞祝賀國慶快樂後，所有嘉賓也在大家祝福下一同切下國慶造型蛋糕，祝賀中華民國「國運昌隆」、「國泰民安」。
這場近千人出席的國慶酒會，為了讓出席貴賓品嚐家鄉味，經文處精心準備各種台灣特色料理。除了經典的炒米粉、刈包、米糕等美食外，還供應台式滷味、大腸麵線等台灣小吃，搭配台灣啤酒、噶瑪蘭威士忌、金車伯朗咖啡以及天仁茗茶等經典飲品。這些道地的美食和飲料充分展現了濃郁的台灣風味，讓現場的飄香台灣味更加濃烈。
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