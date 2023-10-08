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3議員挺台灣參與國際事務

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
聯邦眾議員劉雲平強調台灣在應對全球疫情上表現出色，他將致力推動國際組織納入台灣。（記者張庭瑜╱攝影）
聯邦眾議員劉雲平強調台灣在應對全球疫情上表現出色，他將致力推動國際組織納入台灣。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯台北經濟文化辦事處（TECO）10月6日晩間在環球影城希爾頓酒店舉行中華民國112年國慶酒會，獲得多位聯邦議員的支持和祝賀。議員們表達對台美關係的強力支持，並呼籲國際社會解除對台灣的排斥，強調未來將持續推動台灣在國際事務中的參與。

駐洛經文處處長紀欽耀致詞，強調「台美關係已達到1979年以來的最高水平」。近期有多位政要訪台，國會也通過了多項友台法案，這些舉措彰顯了美國政府和國會無分黨派，對台灣的支持堅如磐石。台灣將繼續在國際社會中發揮積極作用，並在區域經濟整合中擔任更重要的角色。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）強調，台灣是美國的重要貿易夥伴，並為台灣幫助美國創造近19萬個就業機會感到驕傲。她目前是國會稅務與貿易小組成員，一直積極推動美台全面自由貿易協定，解決雙重稅收問題。她也承諾會在未來繼續支持台灣在國際組織中的參與。

聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，他作為《台灣國際團結法》共同提案人感到榮幸，該法案要求美國對抗中國並推動國際組織納入台灣。他強調，該法案已在聯邦眾議院通過，該法案敦促國際組織納入台灣。他承諾將竭盡最大努力確保台灣獲得這些組織的會員資格。

聯邦眾議員金映玉（Young Kim）提到她在眾議院外交事務委員會的職位，以及她擔任印太地區小組主席的角色。她一直是台灣的支持者，並承諾在需要時繼續支援台灣，並推動軍售，兌現美國對台灣的承諾，而兌現軍售承諾則是展示美國的堅定和領導地位的關鍵。

她也對台灣總統蔡英文表示高度讚揚，稱讚她是一位非常堅毅有魄力的總統。

洛杉磯縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）也強調台灣在全球安全和繁榮中的重要性，並表示保持和平對全球至關重要。

聯邦眾議員趙美心承諾持續推動美台全面自由貿易協定，促進雙方經濟聯繫。（記者張庭瑜...
聯邦眾議員趙美心承諾持續推動美台全面自由貿易協定，促進雙方經濟聯繫。（記者張庭瑜╱攝影）
聯邦眾議員金映玉讚揚蔡英文是一位非常堅毅、有魄力的總統。（記者張庭瑜╱攝影）
聯邦眾議員金映玉讚揚蔡英文是一位非常堅毅、有魄力的總統。（記者張庭瑜╱攝影）
來賓齊聚與國旗造型蛋糕合影，祝賀國慶。（記者張庭瑜╱攝影）
來賓齊聚與國旗造型蛋糕合影，祝賀國慶。（記者張庭瑜╱攝影）

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