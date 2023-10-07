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北美阿銘之友會 呼籲連署郭台銘選總統

洛杉磯訊
2024年中華民國總統參選人郭台銘。(北美洲台僑阿銘之友會)
2024年中華民國總統參選人郭台銘。(北美洲台僑阿銘之友會)

北美洲台僑阿銘之友會於日前成立，全力支持郭台銘連署競選2024年的中華民國總統。該會召集人謝志湧指出，郭台銘是幾位總統參選人中，唯一具備經營管理能力、有近50年實務經驗的企業家；郭台銘保證為台海帶來未來50年的和平，奠定兩岸深厚的互信，並會讓明年起會計年度經濟成長率超過一倍，也會發展科技與經濟，讓台灣在20年內超越新加坡，成為亞洲人均GDP最高的「亞洲首富」。

謝召集人說，台灣未來的總統，需要具有對產業發展的洞察力，也需要有對世界經濟局勢的理解力，更需要有帶領人民走出困局的執行力，企業家治國的時代已來臨。郭台銘基於對台灣政經局勢的憂心，更基於對台灣民主社會的信念，過去幾個月以來，他一直努力號召在野陣營團結整合，因為只有推出一組最強候選人，才能在大選中勝出，但這段時間來，他們看不到針對國家願景與公共政策，有任何實質的討論，特別是「兩岸和平、國際關係、經濟發展、科技升級」，這些攸關台灣未來前途的決定性方針，至今仍流於空洞的陳述。

因此，郭台銘宣佈參選總統，強調「我的參選，就是要推進在野整合」，並且全面展開連署取得參選資格，就是要代表主流民意，整合國民黨、民眾黨兩黨。謝志湧強調，這次連署的意義，不只是支持郭台銘個人，更是支持多數人民所企盼的改變，支持重要公共政策的討論，支持台灣繼續前進的力量。

郭台銘以「和平、繁榮、清廉」為競選主軸，並且強調「改變，台灣才有希望」，希望海外的台僑能全力支持連署，繼LINE@運用科技資訊協助並號召線上連署，郭台銘官方連署網站–主流民意大聯盟（https://reurl.cc/MyNyQL）指出，民眾無論住在哪個縣市，只要掃QR CODE，立馬就可以輕鬆找到距離最近的連署站。希望海外台僑能鼓勵在台灣的親友登記連署，也歡迎海外僑民加入「阿銘之友」會，謝志湧的連絡郵箱是 [email protected]

郭台銘 中華民國 新加坡

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