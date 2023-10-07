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Waymo自駕車 10/11進駐聖塔蒙尼卡

洛杉磯訊
Waymo自動叫車服務即將於10月11日在聖塔蒙尼卡市正式啟動。（abc7截圖）
Waymo自動叫車服務即將於10月11日在聖塔蒙尼卡市正式啟動。（abc7截圖）

Waymo將在10月11日（周三）正式進駐聖塔蒙尼卡市（Santa Monica) ，這家自動叫車服務公司成立於2009年，起初隸屬於Google旗下，但已不再使用該品牌名稱。自成立以來，Waymo一直致力於技術的研發和調校，以實現完全無需人類駕駛的自駕車輛。

根據國家公路運輸安全管理局（NHTSA）研究，美國約有94%的車禍都是由人為失誤所導致的，這項研究更強調自動駕駛技術的重要性，以提高道路安全性。Waymo的城市政策主管卡森（Ellie Casson）表示，他們相信，藉由這項自駕技術來消除人為因素，每年將能夠拯救數萬人的生命。

不過，很多反對者並不這麼認為。例如，在北加舊金山市有市民或員警，就反對在現有條件下推廣無人類駕駛的自駕車服務項目。

目前，Waymo自動叫車服務已經在鳳凰城和舊金山等城市運營，而聖市的進駐消息一出，也讓許多市民十分期待。而隨著更多的自動駕駛汽車進入道路，有關如何在確保安全的前提下應對現實場景中的自動駕駛交通問題的辯論仍在繼續。 但Waymo的到來也象徵聖市將成為自動駕駛技術的重要據點，也為市民未來出行方式帶來更多選擇。

自駕車 舊金山 北加

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