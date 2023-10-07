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華人卡車駕校突關閉 部分學員要求退款被拉黑

記者王若然／洛杉磯報導
位於工業市的達成卡車駕校。（谷歌地圖）
位於工業市的達成卡車駕校。（谷歌地圖）

加州吳女士近日向本報爆料，她繳了幾千元學費想要上課並考取卡車駕駛執照，沒料到卡車學校突然關閉，她與幾名學員聯繫不上駕校負責人，導致他們不但學無所成，幾個人加起來一萬多元的學費就這樣打水漂。

吳女士介紹，她今年5月與華人開設的達成卡車駕駛學校簽約，支付了2600元學費。學校地址位於工業市（City of Industry），學員可以在此上課，通過幾項考試後，拿到卡車駕駛執照。吳女士說，近幾年開卡車在華人間很流行，因為薪水豐厚。

吳女士在達成卡車駕駛學校上了幾節課後，被通知駕校即將關閉，另尋其他校址，學校以此為由要求吳女士在7月前考試。吳女士表示，當時因為各種原因，她沒有選擇立刻考試，因為合同上有效期是一年，也就是在2024年5月前她都可以參加考試。

然而等7月底，達成駕校的校址關閉後，吳女士試圖聯繫學校的湯校長和當時給她授課的劉教練討要退款，但均被對方拉黑。吳女士表示，據她所知，有一部分學員確實收到了部分退款，但至少有五名學員至今還未收到退款，加起來萬餘元。

吳女士後來找到了一家民間第三方調解機構協調，但無果。後來去報警，警方稱是民事案件，不予受理。吳女士打算到小額民事法庭提告該駕校，但又苦於找不到該駕校的老闆，不知該將傳票寄給誰。

在谷歌中搜索達成卡車駕駛學校，網頁上顯示「暫時關閉」。湯校長對本報表示，他只是該校的一名普通雇員，也並未承認就是校長。他說他已經離開駕校半年了，對吳女士的事不知情。對此吳女士反駁，就在幾天前，湯校長剛退還了一個學員部分學費。

另一位維權的學員李女士介紹，她認為駕校的所作所為對學員非常不公。她說，駕校最多退款600元，可是學員需要重新找學校，重新考筆試，練車、路考，這對他們是很大的精力浪費。600元還不夠一次租車路考的費用。她於2月報名，當時繳納了2800元學費。李女士說，7月駕校「趕鴨子上架」，因為校址馬上關閉，敦促學員考試，但是很多學員包括她自己都還沒練到家。這樣即使僥倖通過考試，未來開車也很危險。

該校曾經的劉教練表示，達成卡車駕駛學校今年開始就一直賠錢。因為卡車業開始走下坡路，很多卡車公司都倒閉了。作為與該行業有千絲萬縷關係的卡車學校也開始賠錢。劉教練透露，駕校老闆付不起高昂的租金，原本想關閉學校，換個便宜的地方。不過他表示，據他所知，大部分學員多少拿到了退款，沒拿到的只是極少數人。

達成卡車駕駛學校在南加州華人圈小有名氣，除了駕校，還有達成保險、金融，法律事務所同集團企業，英文名稱都是以「Success」開頭。記者致電達成保險，但該保險公司卻稱不認識達成卡車駕校，保險公司與之毫無關係。

吳女士5月12日與達成卡車駕校簽約。（吳女士提供）
吳女士5月12日與達成卡車駕校簽約。（吳女士提供）

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