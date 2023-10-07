洛縣華人丟錢又丟卡 還沒發現就被送回

華人Cristina丟失現金、銀行卡，有人拾金不昧很快送回。（Cristina提供）

洛杉磯 縣華人 Cristina分享日前不慎丟失現金、證件、銀行卡等重要物品的經歷，她還沒發現物品遺失，就有人拾金不昧找到她。對於好心人的幫忙，Cristina認為，這就是普通美國人的精神，愛和信任是可以傳遞的，以後她也會這麼做。

事情發生在9月9日（周六）早上9時，Cristina帶著孩子去蒙羅維亞（Monrovia）Foothill Blvd的一家游泳館上課。因為趕時間，一路慌慌張張，什麼時候掉了東西完全不知道。

9時20分左右，Cristina正坐在游泳館內看孩子上課，門口突然出現一個白人男子，50歲左右，身高較高。男子站在門口，一手舉著一張證件，另一隻手舉著一捆卡片，表情看上去十分嚴肅。 Cristina說：「我當時以為他是在出示證件，表明身分要檢查什麼，我就盯著他看，突然發現他手上的證件就是我的身分證。」

Cristina丟失的物件包括一個卡包，裡面有300元現金，用橡皮筋捆著的多張卡片，包括身分證、幾張信用卡 、以及一張Costco的上千元禮品卡，「禮品卡不記名，什麼人拿去都可以消費。錢財是小事，但身分證、銀行卡很重要，丟掉會很麻煩，我那天真是遇到一個好人。」

白人男子與Cristina核對證件信息，確定是她的，「我問他是在哪裡找到的，他說就在一部白色車邊上，」那正是Cristina的車。

Cristina的車停在廣場內，從停車場到游泳館有一段距離，中間隔著四五家商店，Cristina猜測對方撿到東西後，一家一家店沿路問過來，這才找到失主。她說，對方將東西送還後轉身就走了。

Cristina在社交媒體分享經歷，不少在中國的華人朋友問她，有沒有給予對方回饋「他們認為我應該給予一些錢財表示感謝，可對方一點想回報的意思都沒有。 」類似的經歷，Cristina說她以前也曾遇到，那次她丟失身分證，沒想到一個月後，有人把身分證寄回到Cristina家中。

對於重要物品失而復得，Cristina表示這樣的事情在美國很正常「別人不會要你的錢財，也不會撿到後要求失主回饋。美國是一個有信仰的國家，這就是美國精神，我覺得很好。」她表示，這樣的愛和信任是可以傳遞的，「我受過別人對我的恩惠，我如果以後撿到別人的東西，也會盡力尋找失主。」