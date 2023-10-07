我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退役美軍洩密給中國 自港返美被捕 最高面臨20年監禁

內馬爾升格當爸 未婚妻產下愛女 甜曬一家三口照片

雙十文化訪團「當代樂坊」抵洛 10/7讓世界聽見台灣

記者張庭瑜／艾爾蒙地市報導
當代樂坊與聖地牙哥雙十委員會成員合照。(橙縣華僑文教服務中心​)
當代樂坊與聖地牙哥雙十委員會成員合照。(橙縣華僑文教服務中心​)

2023雙十國慶文化訪問團「當代樂坊」10月2日在聖地牙哥Joan B. Kroc劇場演出後，本次巡演的最終站洛杉磯，訂於7日在聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）舉行。洛杉磯演出籌委會秘書長陳玲華表示，預定座位近1300席，洛杉磯僑胞對這次國慶文化訪問團的演出非常期待，門票幾乎已經售罄。

影音來源：記者張庭瑜

由僑委會遴派的當代樂坊，2日在聖地牙哥為海外僑胞獻上一場充滿音樂、舞蹈及視覺藝術的演出，提前歡度中華民國國慶，近400人到場聆聽，場面熱鬧。當天出席人士包含聖地牙哥市檢察官Mara Elliott、地方檢察官辦公室商業與社區關係助理副總監Cameron Celeste、縣委Joel Anderson代表人Ivy Patel、聖地牙哥聯合學區前教委Mitz Lee、國慶活動籌備委員會主席杜武青僑務委員，謝家樹僑務委員、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問郭秀梅、孫麗敏、朱曼玲、黃永滐、賴惠玫、陳玫秀、僑務促進委員張慧娟、林聖翔等嘉賓。

洛杉磯演出籌備委員會5日記者會說明洛籌備情形。籌備委員會總召集人李金生表示，睽違5年，以往每年國慶訪問團都很受僑界歡迎。這次團隊非常用心，希望透過盛大的文化訪問團演出，讓大家看見台灣，並以文化藝術的方式共同慶祝中華民國國慶。

洛杉磯演出籌委會秘書長陳玲華表示，洛杉磯的僑胞對這次國慶文化訪問團的反應非常熱烈...
洛杉磯演出籌委會秘書長陳玲華表示，洛杉磯的僑胞對這次國慶文化訪問團的反應非常熱烈，門票幾乎已經售罄。（記者張庭瑜／攝影）
團長李建興在記者會中介紹了他們的表演曲目和活動，包括具有東方風格的「盤古開天」和...
團長李建興在記者會中介紹了他們的表演曲目和活動，包括具有東方風格的「盤古開天」和「篳路藍縷」，以及融入多元文化元素的表演。（記者張庭瑜／攝影）
國策顧問田詒鴻談起一路陪伴演出的過程，笑稱在這段旅程中，他們建立起革命情感。（記...
國策顧問田詒鴻談起一路陪伴演出的過程，笑稱在這段旅程中，他們建立起革命情感。（記者張庭瑜／攝影）

國策顧問田詒鴻一路陪同訪問團，他笑著表示，希望團員們在15站演出後，能夠充分休息好，以迎接洛杉磯的壓軸演出。

團長李建興表示，僑委會今年將國慶訪演團的主題定為「讓世界聽見台灣」，擔責演出是「當代樂坊」，這趟旅程讓他們深刻體驗到僑委會的全力支持和鼓勵。

在記者會的尾聲，團員們為現場觀眾呈現表演曲目「將軍令」（大陸譯：男兒當自強）的精彩片段。團員們身穿特色中國風服飾，其中唯一的男性舞者赤裸上身，手握表演刀具，以熟練的技巧展示著令人驚嘆的刀舞，讓現場觀眾震撼。

《篳路藍縷》道出祖先開疆闢土之意境。 (橙縣華僑文教服務中心​)
《篳路藍縷》道出祖先開疆闢土之意境。 (橙縣華僑文教服務中心​)
舞者們舞出一個又一個台灣本土故事，為觀眾呈現了生動的畫面和深刻的文化表達。（記者...
舞者們舞出一個又一個台灣本土故事，為觀眾呈現了生動的畫面和深刻的文化表達。（記者張庭瑜／攝影）
國樂表演團員分別演奏二胡、琵琶、阮、笛子、揚琴、嗩吶等國樂器，將台灣多元的音樂風...
國樂表演團員分別演奏二胡、琵琶、阮、笛子、揚琴、嗩吶等國樂器，將台灣多元的音樂風格呈現得淋漓盡致。（記者張庭瑜／攝影）
當代樂坊聖地牙哥演出全體大合照。(橙縣華僑文教服務中心​)
當代樂坊聖地牙哥演出全體大合照。(橙縣華僑文教服務中心​)
所有團員和洛杉磯籌委會成員大合影，熱情歡迎僑胞們在7日來到現場，共同「聽見台灣」...
所有團員和洛杉磯籌委會成員大合影，熱情歡迎僑胞們在7日來到現場，共同「聽見台灣」。（記者張庭瑜／攝影）
洛杉磯籌委會總召集人李金生（右三）、秘書長陳玲華（右一）、承辦單位世華南加分會鄭...
洛杉磯籌委會總召集人李金生（右三）、秘書長陳玲華（右一）、承辦單位世華南加分會鄭怡薇會長（左一），僑委會國慶文化訪問團團長田詒鴻（左三）及夫人田芬芬（左二），當代樂坊團長李建興（右二），以及洛橋中心副主任鄭心茹（右四）等人一同歡迎訪問團到洛杉磯。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯 聖地牙哥 中華民國

上一則

加州首富、甲骨文創辦人艾里森 身家1580億元

下一則

Waymo自駕車 10/11進駐聖塔蒙尼卡

延伸閱讀

當代樂坊雙十巡演 聖地牙哥繽紛國慶

當代樂坊雙十巡演 聖地牙哥繽紛國慶
藍營秀團結 侯友宜國慶合體韓國瑜

藍營秀團結 侯友宜國慶合體韓國瑜
籲國慶大典團結 賴清德邀馬英九出席

籲國慶大典團結 賴清德邀馬英九出席
南洛杉磯逃犯撞車 7人傷有3女童

南洛杉磯逃犯撞車 7人傷有3女童
僑委會國慶訪問團巡演 休士頓800人共襄盛舉

僑委會國慶訪問團巡演 休士頓800人共襄盛舉
侯友宜委派顧問童惠珍 拜會洛杉磯僑團

侯友宜委派顧問童惠珍 拜會洛杉磯僑團

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

2023-09-29 20:29
爾灣社區的一棟房屋掛牌出售引發熱議，因一年多前發生命案。（CRMLS）

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

2023-10-05 18:15
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02

超人氣

更多 >
防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變

防客人賴著不走？好市多美食廣場悄悄做這改變
領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事

領社安金 近九成民眾竟不知這件最基本的事
女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除

女子對著德國遊客喊「他X的滾出我們國家」… 公司把她開除
加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光

加拿大夫婦露營遭灰熊攻擊身亡 死前最後簡訊曝光
布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

布碌崙8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞