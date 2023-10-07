雙十文化訪團「當代樂坊」抵洛 10/7讓世界聽見台灣

當代樂坊與聖地牙哥雙十委員會成員合照。(橙縣華僑文教服務中心​)

2023雙十國慶文化訪問團「當代樂坊」10月2日在聖地牙哥 Joan B. Kroc劇場演出後，本次巡演的最終站洛杉磯 ，訂於7日在聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）舉行。洛杉磯演出籌委會秘書長陳玲華表示，預定座位近1300席，洛杉磯僑胞對這次國慶文化訪問團的演出非常期待，門票幾乎已經售罄。

影音來源：記者張庭瑜

由僑委會遴派的當代樂坊，2日在聖地牙哥為海外僑胞獻上一場充滿音樂、舞蹈及視覺藝術的演出，提前歡度中華民國 國慶，近400人到場聆聽，場面熱鬧。當天出席人士包含聖地牙哥市檢察官Mara Elliott、地方檢察官辦公室商業與社區關係助理副總監Cameron Celeste、縣委Joel Anderson代表人Ivy Patel、聖地牙哥聯合學區前教委Mitz Lee、國慶活動籌備委員會主席杜武青僑務委員，謝家樹僑務委員、僑務諮詢委員黃莉莉、僑務顧問郭秀梅、孫麗敏、朱曼玲、黃永滐、賴惠玫、陳玫秀、僑務促進委員張慧娟、林聖翔等嘉賓。

洛杉磯演出籌備委員會5日記者會說明洛籌備情形。籌備委員會總召集人李金生表示，睽違5年，以往每年國慶訪問團都很受僑界歡迎。這次團隊非常用心，希望透過盛大的文化訪問團演出，讓大家看見台灣，並以文化藝術的方式共同慶祝中華民國國慶。

洛杉磯演出籌委會秘書長陳玲華表示，洛杉磯的僑胞對這次國慶文化訪問團的反應非常熱烈，門票幾乎已經售罄。（記者張庭瑜／攝影） 團長李建興在記者會中介紹了他們的表演曲目和活動，包括具有東方風格的「盤古開天」和「篳路藍縷」，以及融入多元文化元素的表演。（記者張庭瑜／攝影） 國策顧問田詒鴻談起一路陪伴演出的過程，笑稱在這段旅程中，他們建立起革命情感。（記者張庭瑜／攝影）

國策顧問田詒鴻一路陪同訪問團，他笑著表示，希望團員們在15站演出後，能夠充分休息好，以迎接洛杉磯的壓軸演出。

團長李建興表示，僑委會今年將國慶訪演團的主題定為「讓世界聽見台灣」，擔責演出是「當代樂坊」，這趟旅程讓他們深刻體驗到僑委會的全力支持和鼓勵。

在記者會的尾聲，團員們為現場觀眾呈現表演曲目「將軍令」（大陸譯：男兒當自強）的精彩片段。團員們身穿特色中國風服飾，其中唯一的男性舞者赤裸上身，手握表演刀具，以熟練的技巧展示著令人驚嘆的刀舞，讓現場觀眾震撼。