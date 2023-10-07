眾議員方樹強募款50萬元 整修艾爾蒙地市先鋒公園

州議員方樹強（中）向艾爾蒙地市捐贈一張50萬美元的支票用於修復先鋒公園。(議員辦公室)

代表聖蓋博谷地區的加州 49選區眾議員 方樹強（Mike Fong），日前向艾爾蒙地 市捐贈了他所籌募的州政府資金50萬美元，用於修復先鋒公園（Pioneer Park），完成後將提供5.51英畝的公共公園空間。

方樹強說：「艾爾蒙地市在為居民提供更多住房、經濟發展和重要服務方面取得了長足進步。50萬美元的州政府資金，將透過增加艾爾蒙地居民急需的綠色空間，增添這座城市充滿活力的景觀。」

艾爾蒙地市長安科納 (Jessica Ancona) 表示：「感謝方議員對艾爾蒙地市的支持。這筆資金將有助於恢復先鋒公園並擴大公園對我們居民的使用範圍。」

副市長埃雷拉 (Martin Herrera) 是這項資金的早期倡導者，他說，「綠地事關公平，艾爾蒙地公園匱乏已不是什麼秘密。先鋒公園已關閉多年，希望為艾爾蒙地帶來環境正義的努力，在方議員提供的50萬美元州政府資金的幫助下，這種情況很快就會改變。」

先鋒公園長期以來一直是掩埋坑和汽車修理廠的所在地，艾爾蒙地市目前正在對鉛污染進行整治。修復後，先鋒公園將毗鄰500多套經濟適用房和市價住房以及艾爾蒙地車站。