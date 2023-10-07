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曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

曾祖父百年前抗鼠疫、發明口罩 華醫偕6歲女兒寫成童書

記者邵敏／洛杉磯報導
華裔女醫師劉珊伍和女兒Kaili。（Kendal Bush／攝影）
華裔女醫師劉珊伍和女兒Kaili。（Kendal Bush／攝影）

華裔女醫師劉珊伍(Shan Woo Liu) 疫情期間著作童書，講述百年前曾祖父抗擊鼠疫、發明口罩的故事，此書10月10日發行，作者11月4日將在洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia） 圖書館舉辦見面會，向孩子介紹這本意義非凡的童書。

這本《口罩英雄：伍連德如何發明口罩並終止瘟疫流行》（Masked Hero: How Wu Lien-teh Invented the Mask and Ended an Epidemic）的童書，是劉珊伍和女兒Kaili花了3個月的時間共同完成。劉珊伍，麻省綜合醫院（Massachusetts General Hospital）急診室主治醫師，哈佛醫學院急診醫學副教授，她也是一名老年跌倒患者急診治療的國際專家。

《口罩英雄》是一本圖文並茂的英文童書，講述一位熱愛科學的華人，如何在上世紀力挽狂瀾的真實故事。1910年，中國東北爆發致命的鼠疫，這名華人利用自己的學識、勇氣和智慧發明一種口罩，在短時間內迅速結束當時的疫情，拯救了中國、乃至世界各地無數人的生命。

《口罩英雄》是一本圖文並茂的英文童書，講述一位熱愛科學的華人。（受訪者提供）
《口罩英雄》是一本圖文並茂的英文童書，講述一位熱愛科學的華人。（受訪者提供）
故事主人公伍連德是劉珊伍的曾祖父，他是公共衛生的先驅。（受訪者提供）
故事主人公伍連德是劉珊伍的曾祖父，他是公共衛生的先驅。（受訪者提供）
新書作者劉珊伍11月4日將在亞凱迪亞圖書館舉辦見面會，介紹這本童書。（受訪者提供...
新書作者劉珊伍11月4日將在亞凱迪亞圖書館舉辦見面會，介紹這本童書。（受訪者提供）

故事中的華人正是劉珊伍的曾祖父伍連德（Wu Lien-teh） ，他是「瘟疫鬥士」，也被稱為中國現代醫學之父，在世界史上，被認為是公共衛生的先驅。100多年前伍連德發明的口罩，就是今天N95口罩、外科口罩的前身，他在短短幾個月內成功控制疫情，使用的方法主要就是戴口罩、保持社交距離和隔離，與百年後的新冠疫情採取的措施相同。因為對抗鼠疫的勝利，伍連德1935年獲諾貝爾醫學獎提名，他是第一位獲此殊榮的華裔。

新冠疫情居家防疫期間，劉珊伍與當時6歲的女兒回顧歷史，撰寫祖輩故事，她認為非常具有現實意義。 劉珊伍指出，曾祖父伍連德當年面對的敵人不僅是瘟疫，同時也面臨種族歧視，尤其是一名來自法國醫生的種族主義，後者無法相信一個中國人能夠提出正確的防疫措施，他拒絕佩戴伍連德的口罩，不幸在探訪病房幾天後死於感染。

歷史驚人的相似，過去幾年的新冠疫情，美國也曾經歷嚴峻的種族歧視考驗，全國各地的亞裔人接連遭受各種仇恨犯罪。劉珊伍表示，希望通過這本童書告訴人們，任何種族或性別的人都可以成為英雄，希望亞裔孩子們能為自己的族裔感到驕傲。

談到選擇醫生作為自己的終身職業，劉珊伍認為，很大程度上是因為曾祖父伍連德帶來的激勵，「我無法想像他當年必須鼓起多大的勇氣，面對死亡率接近100%的流行病。新冠疫情爆發的最初階段，人們並不了解這種病毒時，我也感到恐懼，但在危機中，我們必須拋開恐懼幫助他人，曾祖父當年就是這樣做的，他的精神一直伴隨著我。」

《口罩英雄》童書10日正式發行，將在亞馬遜網站出售，此書也將作為禮物，贈送給亞凱迪亞、杜瓦堤（Duarte)小學、希望之城（City of Hope）兒童病房 。

劉珊伍和女兒Kaili共同完成《口罩英雄》。(受訪者提供)
劉珊伍和女兒Kaili共同完成《口罩英雄》。(受訪者提供)
《口罩英雄》講述伍連德發明口罩，拯救無數人生命的故事。（受訪者提供）
《口罩英雄》講述伍連德發明口罩，拯救無數人生命的故事。（受訪者提供）
100多年前伍連德發明口罩，短時間內成功控制當時在中國東北爆發的鼠疫疫情。（受訪...
100多年前伍連德發明口罩，短時間內成功控制當時在中國東北爆發的鼠疫疫情。（受訪者提供）

口罩 疫情 醫學

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