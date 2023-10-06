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10月21日銀髮樂齡生活展 免費健檢抽大獎

記者子為／艾爾蒙地報導
今年現場特別增加健康檢查專區，提供測血壓、看牙齒和接種新冠疫苗等服務。（本報檔案照）
今年現場特別增加健康檢查專區，提供測血壓、看牙齒和接種新冠疫苗等服務。（本報檔案照）

洛杉磯世界日報將於10月21日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」，地點位於艾爾蒙地市（El Monte）的洛杉磯華僑文教服務中心，時間從早上10時到下午5時。活動免費入場，免費停車。今年現場特別增加健康檢查專區，提供測血壓、看牙齒和接種新冠疫苗等服務。現場更有餐車美食、精彩表演、精美伴手禮和大抽獎等內容，讓參加者整天都有收穫。

今年的「銀髮樂齡生活展」將有約23個廠商參加，攤位爆滿，且覆蓋年長者關心的各個方面，包括醫療健康、適合長者居住的公寓、針灸中藥等廠商將在現場答疑解惑。同時，現場將有六場專業的講座，其中一場講座將聚焦今年紅藍卡的申請。紅藍卡10月15日開放申請，12月7日截止，健保公司的專家會通過講座講解紅藍卡知識，告知服務範圍。還有一場講座是亞凱迪亞（Arcadia）醫院的專家分享年長者怎麼吃更健康。

除豐富的廠商與有用的講座，現場還有許多驚喜抽獎，獎品包括價值不等的現金獎、耳罩、襪子、圍巾、調味料、小零食等，更有香港歌星陳松伶和呂方演唱會的門票作為驚喜獎。同時，現場還將穿插著精彩表演，包括元極舞、百樂門老歌欣賞、健康舞蹈等，全天不冷場，充滿歡樂。此外，主辦方還準備了餐車，觀眾可以在現場購買盒飯和點心。

今年展覽的一大特色是增加了由角聲社區醫療中心（Herald Christian Health Center）提供的健檢專區，提供BMI測量（身體質量指數）、血壓測量、瞳孔掃描、肺部功能測試、牙齒檢查、新冠疫苗接種等項目。

角聲發言人Cherry表示，了解到「銀髮樂齡生活展」立馬加入，因為活動參與者和角聲醫院服務的人群高度相同。今年角聲將會提供三個攤位，其中一個是與合作夥伴希望之城（City of Hope）醫院一起分享和癌症治療相關的信息；還有一個攤位對講解白卡，解析白卡今年的重大改革，比如不論身分都可以申請；最後一個攤位將用於介紹角聲在艾爾蒙地市開業的新診所。

Cherry指出，很多長者最容易忽略的健康項目是牙科檢查，因為紅藍卡不包牙科除非加入醫療網，許多長者沒有白卡，就不注重牙齒問題，拖到牙疼才去看病。Cherry建議長者們儘量將紅藍白卡都掌握在手，為全面健康保駕護航。

Cherry還分享到，角聲新開業的診所也是目前最大的診所就設在艾爾蒙地市，提供醫科、牙科、針灸、眼科、精神科、社會服務等全面的檢查項目，歡迎有需要的人前去問診。

洛杉磯世界日報將於10月21日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」。（本報檔案照）
洛杉磯世界日報將於10月21日（周六）舉辦「銀髮樂齡生活展」。（本報檔案照）

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