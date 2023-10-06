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范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

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范士丹追悼會 上百位政治名人追思 拜登讚她美國的英雄

記者李怡╱舊金山報導
(左至右)范士丹孫女艾琳馬麗娜(Eileen Mariano) 發表講話，舊金山市長布里德(London Breed)、美國副總統賀錦麗(Kamala Harris) 、參議員舒默(Chuck Schumer) 、眾議員裴洛西(Nancy Pelosi) 在追悼會上。（SF Chronicle）
(左至右)范士丹孫女艾琳馬麗娜(Eileen Mariano) 發表講話，舊金山市長布里德(London Breed)、美國副總統賀錦麗(Kamala Harris) 、參議員舒默(Chuck Schumer) 、眾議員裴洛西(Nancy Pelosi) 在追悼會上。（SF Chronicle）

已故聯邦參議員范士丹 (Dianne Feinstein)追思會，5日在舊金山市政廳正門舉行，數百名國家和地方官員以及多國政要出席悼念。原計畫開放市政中心廣場供民眾告別致敬，但因考慮到眾多聯邦政要的安保因素而取消。

下午1時30分左右，數百名政要在烈日下聚集在市政廳前。舊金山市長布里德 (London Breed) 主持追思會，儀式過程中美國海軍艦隊藍天使，盤飛於市府上空，向范士丹致敬。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦眾議院名譽議長裴洛西(Nancy Pelosi)、參議院民主黨領袖舒默（Charles E. Schumer） 、范士丹的孫女艾琳馬麗娜（Eileen Marian）分別在追悼會上致悼辭，緬懷美國英雄范士丹。

追悼會首先播放了拜登總統的錄音，他稱讚范士丹「堅強、有準備、嚴謹、富有同情心」。拜登說：「她傑出的職業生涯中取得了眾多成就，對於推動禁止攻擊性武器、保護公民自由、加強國家安全、保護環境等方面充滿了熱情並做出了不可磨滅的貢獻、她也指引 了一代又一代的女性和男性領導力，為國家為世界創造一個更廣闊和有希望的未來。願上帝保佑這位偉大的美國英雄。」

賀錦麗表示：「范士丹是一股力量，是加州的偶像、美國愛國者、參議院的巨人和親愛的朋友。」

舒默回憶范士丹稱讚她「堅強、鎮定、務實、認真、正直」，舒默說，「她在推動禁止攻擊性武器、保護環境和促進婦女權利的立法時，始終堅持她正義的主張不偏離。」

布里德表示，「全加州全國乃至全世界都知道范士丹的名字，但是對於舊金山人來說，她是市長范士丹。在舊金山面臨疫情考驗的的時候，她鼓勵我說，做正確的決定， 做市民需要的事情。」

裴洛西稱：「范士丹是舊金山永遠的市長，她是舊金山公共服務的支柱。從市政廳到國會山莊，她為加州和全國民眾的權益不懈奮鬥。」

追思會以范士丹孫女艾琳馬麗娜的致詞結束，她說，「祖母從小不吝給我鼓勵和誇獎，也激勵我要努力，永不放棄。她是我永遠的太陽。 」

周四出席追思會的其政要包括，多位國會眾議院、30多位國會參議員、十多位國會代表州長紐森、加州參議員威善高、加州眾議員丁右立、市府律師邱信福、舊金山地檢官謝安宜、舊金山前市長布朗，以及舊金山警局、消防局、衛生局各部門官員代表、中駐舊金山總領事張建敏、愛國華僑代表方李邦琴、多國使節代表，以及社區領袖代表等共同出席。

舊金山女子合唱團在追悼會上演唱。（SF Chronicle）
舊金山女子合唱團在追悼會上演唱。（SF Chronicle）
週四，州長紐森和妻子抵達市政廳參加范士丹葬禮。（SF Chronicle）
週四，州長紐森和妻子抵達市政廳參加范士丹葬禮。（SF Chronicle）
追悼會期間，藍天使在市政廳上空向范士丹致敬。（SF Chronicle）
追悼會期間，藍天使在市政廳上空向范士丹致敬。（SF Chronicle）
追悼會期間，藍天使在市政廳上空向范士丹致敬。(記者李怡/攝影)
追悼會期間，藍天使在市政廳上空向范士丹致敬。(記者李怡/攝影)
美國副總統賀錦麗在舊金山市政廳舉行的范士丹追悼會上致悼詞。（SF Chronic...
美國副總統賀錦麗在舊金山市政廳舉行的范士丹追悼會上致悼詞。（SF Chronicle）
裴洛西在舊金山市政廳舉行的范士丹追悼會上發表演說。（SF Chronicle）
裴洛西在舊金山市政廳舉行的范士丹追悼會上發表演說。（SF Chronicle）

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