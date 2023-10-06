洛城新語／范士丹的代班人

今年10月1日之前，如果你在互聯網上搜索Butler這個姓，首先看到的可能是NBA邁阿密熱火隊球星Jimmy Butler。加州 州長紐森 1日宣布任命接替已故資深參議員 范士丹的人選，使得又一位Butler、非裔女性拉方札‧巴特勒(Laphonza Butler)成為最新熱點。

今年以來，有關范士丹健康狀況傳聞不斷出現。「范士丹何時退休？」以及「誰將繼承范士丹的席次？」一直是全美新聞界關注的焦點。范士丹於9月26日去世，也迫使紐森結束「長考」，立即公布任命范士丹接班人選，以完成范士丹餘下的參議員任期。

「巴特勒是誰？」可能是近日政界新聞界最多人問的問題。目前已有訊息看，巴特勒主要資歷是工會及民權運動方面，似沒有擔任過民選官員。她是非裔女同性戀者，又支持女性墮胎權，在加州政治氛圍下非常政治正確，用中國大陸流行語說，是「根正苗紅」的理想人選。

紐森這項任命，無疑是經過多重考量之後的平衡，一方面兌現了他將任命一位非裔女性接任范士丹的承諾，另一方面，又將已經宣布將競選范士丹席位的幾位政治人物排除在任命之外。

巴特勒宣誓就職之後，最大的懸念是：她只是一個單純代班人，完成范士丹餘下任期後就退出，還是會參加2024年參議員選舉，爭取連任？如果決定要參選，巴特勒必須在12月8日前登記，不久就會見分曉。

現任民選官員競選連任，往往具有很大優勢，國會議員選舉尤其如此。紐森將芭芭拉‧李等有意角逐范士丹參議員席次的政治人物排除在這次任命之外，主要也是出於這方面考量，可以確保所有參選人都從同一起跑線出發，沒有人會被保送上壘。

之前有消息說，紐森在談到他的任命計畫時，曾經暗示被任命者不會參加2024年參議員選舉，不知道紐森在選擇巴特勒時是否已經與她有默契。目前巴特勒還沒有表態是否會參選，但是如果她決定這樣做，沒有人能阻止她，雖然她還是政壇新人，但憑藉現任參議員的優勢，肯定會給明年選戰帶來很多變數。

這方面已有先例，2010年時任舊金山市長紐森當選加州副州長，舊金山市議會在任命新市長人選時一度陷入僵局，最終選擇各方都能接受的時任市行政官李孟賢，當時李孟賢曾承諾，做完紐森餘下任期之後不會尋求連任。

之後發生的事情大家都已經知道，2012年市長選舉時，在包括范士丹在內的多位舊金山政治人物積極勸進之下，李孟賢改變心意參選市長，並成功當選。

李孟賢是一位優秀的市長，但他沒有遵守當初的承諾也是事實。

作為參議院最新「插班生」，巴特勒應該首先立足於做好范士丹餘下任期，代范士丹站好最後一班崗，不要讓范士丹留下遺憾。這也是對這位已故參議員的最好紀念。