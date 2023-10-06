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美華文藝季講座 10/14十周年慶

記者張宏／洛杉磯報導
美華文藝季人文磚美華人文學會5日舉辦記者會，宣布將於14日至16日在聖蓋博希爾頓舉辦十周年年會暨海外文學電影創意研討大會。（記者張宏／攝影）
美華文藝季人文磚美華人文學會5日舉辦記者會，宣布將於14日至16日在聖蓋博希爾頓舉辦十周年年會暨海外文學電影創意研討大會。（記者張宏／攝影）

美華文藝季人文磚美華人文學會宣布將於14日至16日，在聖蓋博希爾頓舉辦十周年年會暨海外文學電影創意研討大會，活動包括四堂講座、創意展覽及晚宴晚會，及舉辦南加人文建築大自然之旅一日遊。

會長王曉蘭表示，今年是十周年的重要日子，活動內容非常精采。尤其15日是全天的活動，包括有四場講座研討會，主題有詩談、華文寫作和創意、光影中的文學印記—-如何從文學作品改編電影、認識作家、創意論壇等。來賓有來自台灣的百萬小說獎得主蘇偉貞敎授、金鐘獎得主也是影評歷史研究專家陳煒智、媒體電影研究James Wicks敎授，張世儫導演、作曲家、建築師王積青教授等；也有年輕一代的電影導演涂雅婷、劇本創作者、AI 配合創意成功者Ray Chou經驗分享。

紐約電影學院洛杉磯分校學生，年輕電影人涂雅婷（Leslie Tu）。（記者張宏／...
紐約電影學院洛杉磯分校學生，年輕電影人涂雅婷（Leslie Tu）。（記者張宏／攝影）

活動還舉辦書展作品展，其中下午3時至6時對外開放，展出作品包括金馬獎終身成就獎得主張永祥紀念專輯劇本八冊、白先勇「父親與民國」、「白先勇細說紅樓夢」、「創世紀詩刋」、劉冰及長青書局出版書籍、創世紀總編輯詩人辛牧、創世紀主編詩人嚴忠政詩集、金馬獎導演阮鳳儀「美國女孩」、李祐寧導演「如何拍攝電影」及著名散文家張秀亞珍藏本絕版書、高全之老師「張愛玲學」、「私札與私語」三顧張愛玲，並本次應邀參加作家藝術家作品。

15日晚上6時的晚宴包括文學與傳承十年回顧、薪傳獎頒獎、「台灣電影60年回顧與展望」，並有「小城故事」—— 由優優劇團選取張永祥四部經典作品演出，將張永祥編劇得獎作品進行精選電影介紹。16日有洛杉磯至聖地牙哥的「美西人文建築及認識西海岸大自然」之旅，三天活動可謂豐富多彩，讓大家身心靈都得到享受。活動報名請聯絡[email protected]

紐約大學畢業的Ray Chou從事劇本寫作。（記者張宏／攝影）
紐約大學畢業的Ray Chou從事劇本寫作。（記者張宏／攝影）

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