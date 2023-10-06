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柯文哲授旗 南加後援會成立…「對台灣好 個人不重要」

記者張庭瑜／安那罕報導
柯文哲親自授旗並與會長一同揮舞旗幟，宣告「南加州選哲之友會」成立。（記者張庭瑜／攝影）
柯文哲親自授旗並與會長一同揮舞旗幟，宣告「南加州選哲之友會」成立。（記者張庭瑜／攝影）

「南加州選哲之友會」10月4日在安那罕（Anaheim）希爾頓雙樹酒店（DoubleTree Suites by Hilton Hotel）成立，支持民眾黨主席柯文哲競選總統。這場盛會在近400名熱情觀眾的歡呼聲中拉開帷幕，他們齊聲高呼「我們的選擇-柯文哲、最好的選擇-柯文哲、大家的選擇-柯文哲、台灣的選擇-柯文哲、唯一的選擇-柯文哲」，彰顯力挺柯文哲的決心。

柯文哲親自為每位顧問頒發聘書，並與大家一同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）
柯文哲親自為每位顧問頒發聘書，並與大家一同合影留念。（記者張庭瑜／攝影）

晚宴揭幕時，柯文哲在民眾的熱情掌聲歡迎中入場，伴隨著現場的口號聲上台致辭，並回顧他八年的台北市長生涯，強調他的堅持和對政府穩定性的重視。他談到政府需要保持正直、公平和支持法治的環境，並表示政府的預算在改善，需要保持正能量。柯文哲強調法律平等的重要性，並說政府應該確保法律的公平執行，以建立一個穩定的台灣，不受外部影響。他呼籲誠實、奮鬥和實話，強調政府應該是可信的，法律應該是公平的。

柯文哲在訪洛杉磯期間，不僅參觀中華會館拜訪傳統的僑社，還前往孫中山像前表示敬意。...
柯文哲在訪洛杉磯期間，不僅參觀中華會館拜訪傳統的僑社，還前往孫中山像前表示敬意。（讀者提供）

隨後現場便開放給現場民眾提問，其中一位母親帶著混血女兒和白人丈夫長途跋涉15小時從愛荷華州（Iowa）趕來，只為一睹柯文哲風采。另一位工程師則從北加州遠道而來。

現場民眾分別提出關於AI搶掉弱勢群體工作機會的擔憂，以及「藍白合」問題。對此，柯文哲強調照顧弱勢群體的必要性，並指出政府應該提供轉型機會和支持系統，以應對AI技術的快速發展。他強調政府可以在新興產業中提供支持，促進經濟成長，並確保社會的穩定。

一位母親不惜長途跋涉15小時從愛荷華州帶著混血女兒和丈夫前來，只是為了親眼目睹柯...
一位母親不惜長途跋涉15小時從愛荷華州帶著混血女兒和丈夫前來，只是為了親眼目睹柯文哲的風采。（記者張庭瑜／攝影）

就「藍白合」問題，柯文哲強調個人不應該凌駕台灣的利益，為台灣好才是最重要的。他分享了自己曾擔任台大醫院加護病房主任的經歷，並表示自己早已不再看重個人的名利成敗，強調「只要對台灣有好處，個人不是那麼重要」。

晚宴高潮時刻，柯文哲親自為南加州選哲之友會的顧問們頒發聘書，並邀請所有南加州的顧問登台，隨後向南加州選哲之友會會長蕭丞堯授旗，南加州選哲之友會正式成立。

柯文哲與出席的嘉賓一同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
柯文哲與出席的嘉賓一同合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

柯文哲也在晚宴中展現他親民的一面，與每一桌的民眾親切互動，表達感謝之情，與民眾合影留念，並與所有參與者合拍一張大合照，親切互動增添溫馨和歡樂的氛圍，讓整個活動令人難忘。

晚宴嘉賓包括前加州共和黨籍參議員阿克曼（Dick Ackerman）、約巴林達(Yorba Linda)市議員Janice Lim、鑽石吧（Diamond Bar）市議員鄧嘉猷醫師、核桃市議員秦振國、前北美洲台灣商會聯合總會總會長兼中華民國僑務委員汪俊宇、大洛杉磯旅館協會創會會長楊茂生等皆有出席。

一位遠從北加州開車過來的支持者，開心地表示自己與台籍同事都十分支持柯文哲。 （記...
一位遠從北加州開車過來的支持者，開心地表示自己與台籍同事都十分支持柯文哲。 （記者張庭瑜／攝影）
柯文哲與所有參與者拍攝一張大合照，增添溫馨和歡樂的氛圍。（記者張庭瑜／攝影）
柯文哲與所有參與者拍攝一張大合照，增添溫馨和歡樂的氛圍。（記者張庭瑜／攝影）
柯文哲回顧他八年的台北市長生涯，並強調他對政府穩定性的堅持和重視，必須建立一個正...
柯文哲回顧他八年的台北市長生涯，並強調他對政府穩定性的堅持和重視，必須建立一個正直、公平、法治的環境。（記者張庭瑜／攝影）
晚宴吸引近400名熱情民眾參加，共同響應支持柯文哲，並在現場齊聲高呼口號，強調柯...
晚宴吸引近400名熱情民眾參加，共同響應支持柯文哲，並在現場齊聲高呼口號，強調柯文哲為台灣的最佳選擇。（記者張庭瑜／攝影）
羅省中華會館也向柯文哲贈送了紀念品以示感謝和紀念此次訪問。（讀者提供）
羅省中華會館也向柯文哲贈送了紀念品以示感謝和紀念此次訪問。（讀者提供）

柯文哲 加州 南加

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