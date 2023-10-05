LAX 8航廈連接一體 旅客自由通行

八個航廈之間路程只要兩英里。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 （LAX ）的旅客有福了，可在八個航廈無限制自由穿梭行程2英里。洛杉磯國際機場（LAX）4日宣布機場旅客在通過安檢後可實現八個航廈之間自由通行，這是LAX機場百年來的歷史性改變。

LAX致力於為旅客提供高效可靠和用戶友好的旅行體驗，如今在航廈之間隨意穿梭不是夢，LAX把航廈之間的間隔連接起來，讓乘客在各個航廈之間穿梭。當LAX第三航廈和Tom Bradley國際航廈連接區域最近開放時，意味著持票旅客和機場員工開始享受自由穿梭在八個航廈之間的便利。旅客在完成安檢後，從第一航廈走到第八航廈只有約兩英里，讓機場旅客可輕鬆搭乘轉機航班，並享受更豐富多元的航廈服務，包括餐飲攤位、購物和娛樂體驗、休息室、兒童遊樂區和寵物救濟站等。

BOAC總裁Karim Webb表示，在對LAX進行現代化改造以大幅提升旅客體驗的同時，他們也在為機場週邊地區和南加州 地區帶來更多經濟機會。從第一航廈到第八航廈大約兩英里的連接，將擴展各個航廈的運營和特許經營商舖的服務。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，LAX現代化轉型的正面影響已開始在機場顯現。旅客在安檢後從T1前往T8，無需乘坐巴士，在LAX登機轉機變得更加高效便利，這也是機場進行現代化轉型的初衷。

這一變革代表LAX機場近百年來第一次向旅客提供在航廈間不受限制穿行的服務。2024年當自動旅客捷運系統及其相應的人行天橋竣工開放時，LAX現代化改造項目將帶來更高效的空側連通性系統。