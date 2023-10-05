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洛城新語／未來 總是從加州開始嗎？

洛城新語

州長紐森表示，將於11月訪中。在目前美中關係緊繃、制裁與脫鉤的思維主導對中政策的大背景下，政客紛紛與中國劃清界限，避之唯恐不及，而紐森逆勢而行，頗引人關注。

不過，紐森訪中，目的不是為緩和兩國間的分歧，而是為「在州級層面上」推進與中國在氣候議題上合作。

在氣候與環境問題上，加州一直領風氣之先，在此議題上尋求與中國合作，也比其他州及聯邦先行一步。聯合國日前舉辦「氣候雄心峰會」，秘書長古特雷斯「只邀請真心對待氣候問題的政府代表」與會發表講話，美中兩國政府均未獲邀，紐森成了美國唯一獲得發言機會的代表，可見加州在氣候問題上的努力與成就，廣受肯定。

早在1967年，時任州長雷根就成立了州空氣資源委員會，出台了全美第一個汽車排廢法規，強令油商填加「清潔劑」。大家都知道加州油貴，原因即在此。近年興起的碳排放限額與交易計畫，也首先由加州試行。紐森推出的「 100%零排放」計畫，要求到2035年所有銷售新車都須是電動車或油電混合車，同樣走在美國及世界前列。

紐森在聯國講話中，自豪地稱加州是有夢想並能付諸實行的地方，加州人最引以為傲的是，「未來會首先發生在這裡」。同時，紐森直言批評石化生產商是「氣候變遷的罪魁禍首」。「氣候危機就是石化燃料危機」，對此所有人心知肚明，但面對強大的石化產業，政客及政府多選擇回避，故紐森登高一呼，聯國大廳響起一片掌聲。

加州是對抗暖化的領導者，但紐森明白，「我們無法單獨應對這一挑戰」。全球性問題，需全球尤其是美中兩大經濟體合作面對。

今年4月，紐森與中國生態環境部長在線上會議續簽一份環境備忘錄，這是2018年前州長布朗主政時雙方達成的合作共識，目標包括：減少空氣污染和碳排放；應對氣候變化實現碳中和；加快新能源研發。接著8月，加州高級氣候與環境官員出訪中國，中國海南省代表團訪問加州，兩次交流的主題包括向電動車過渡、清潔能源利用，提升建築材料能效等。

紐森中國行，將會進一步推動落實雙方已經和即將展開的合作項目。如州長所言，應對氣候變化，加州須發揮領導作用，但「與中國在氣候問題上保持合作，勢在必行，這關係到整個地球的命運和未來。」

其實，又何止氣候問題！今日世界面對的所有關乎人類命運與未來的問題，最終都須美中合作、攜手解決。孤立中國，不會使美國更強大，也不會讓世界更安全。

如果說「未來會首先發生在加州」，那麼今天加州與中國的氣候合作，是否預示美中盡釋前嫌、再次攜手已隱隱可期？期待紐森的中國行，在為地球降溫的同時，能讓美中關係回暖。

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