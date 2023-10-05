通訊軟體LINE 北美業務悄縮減

自9月7日起，Line的「VOOM」功能僅面向香港、印尼、日本、台灣和泰國的用戶。（受訪人提供）

即時通訊軟體LINE 一直是美國華人 最常用的中文聊天平台之一；除了日常通訊外，許多華人也會通過LINE的「VOOM」分頁分享生活動態。 然而，有華人日前發現，LINE竟「低調」關閉了北美用戶的「VOOM」功能。

「VOOM」功能最早於2021年11月上線，是LINE對原先「貼文串」的改版升級，以適應如今趨於影音創作與分享的社群平台。 用戶可以通過「VOOM」發佈文章、圖片、影片、貼圖等內容，與來自全球各地的用戶互動交流。

然而，南加 華人近日發現，這個前兩年前才上市的功能，竟不聲不響地被關閉了。 使用者趙小姐說，LINE在華人群體中的市場佔有率非常高，她經常會在LINE上與朋友和工作夥伴聊天，也會不定期在「VOOM」上分享個人照片和生活動態，以此增加與好友的互動。 但幾天前，當她準備發佈貼文時，竟收到「VOOM在您的國家或地區已不再適用」的提示，讓她非常意外。

趙小姐說：「我之前從來沒看到過這方面報道，或收到相關通知，怎麼突然說關就關了。」趙小姐在詢問了多位LINE好友後才發現，使用台灣LINE帳戶的好友仍可以正常使用「VOOM」功能，只有美國和加拿大的帳號無法使用，這讓她感覺非常奇怪。

經調查後發現，LINE在其「幫助中心」（Help Center）中發布了一條公告：自9月7日起，「VOOM」功能僅向香港、印尼、日本、台灣和泰國的用戶開放。 LINE同時提醒用戶，貼文的歷史數據將在2024年1月16日全部刪除，想要備份的用戶，可前往https://linevoom.line.me/backup自行備份，開放日期為2023年8 月7日至10月9日。