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台灣消防員赴亞市 全天候交流訓練

記者邵敏／亞凱迪亞報導
五名台南市府消防局的消防人員，在亞市交流學習。（記者邵敏／攝影）
五名台南市府消防局的消防人員，在亞市交流學習。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯華人聚居的亞凱迪亞（Arcadia）市，日前歡迎五位來自台灣的客人，他們是台南市府消防局的消防人員，此行先後在亞市、洛杉磯市、以及聖馬刁縣的聖布魯諾市(San Bruno)，與當地消防員一起24小時備戰，共同趕赴火災現場，學習不同經驗。

這五名消防員9月14日至18日之間，每天與亞凱迪亞消防員一起，跟隨消防車、指揮車出勤，並參與模擬指揮訓練，學習ICS指揮系統與消防人員火場安全管理等。

參訓成員邱保舜組長表示，早在2017年，就結識亞市華裔消防局長孫振傑（Chen Suen），並一直保持聯繫。 五年前邱保舜就曾在亞市消防局交流訓練，如今再次促成行程，看到曾經一起訓練的消防員，就像見到兄弟姊妹，非常親切。

帶隊官蔡勝凱科長表示，台南市政府消防局推行美國消防指揮體系已有一段時間，此次行程是為學習美國警消相互支援、火場指揮幕僚作業，經過與亞市消防員的模擬情境演練，收穫良多，將帶著寶貴經驗回到台南，強化救災應變體系。

參與交流學習的消防員表示，美國職業消防局與台灣當地消防單位，在火警出勤上有很大區別。美國每個作戰單位都有相對固定的安排，在接獲火警報案前，每位消防員就已經清楚他隸屬哪輛消防車、在火場的工作位置與工作內容；從出發到救火完畢歸隊，該消防員都會跟隨同一輛消防車與相同的工作同伴。而台灣沒有如此固定的安排，通常消防員從消防局出發，在救火現場報到後會重新編隊，再分編成小組，再處理相應的滅火工作。 與美國相比，優點是有彈性，但在許多重大火警現場追蹤管控不易； 人力不足時，管控難的問題更嚴重。

在與亞市消防員一同出勤的這段時間，台灣消防員表示，感受到美國消防員的專業性，他們對自身安全保護，也有非常高的要求。 此外，消防員彼此就像家人一樣，工作默契，效率高；跨城市相互支援也值得借鑒，鄰近城市的消防員建立共同的溝通術語，具有共識的滅火戰術觀念，這在台灣也較為少見。

台灣消防員與當地消防員一起討論學習。（受訪者提供）
台灣消防員與當地消防員一起討論學習。（受訪者提供）
台灣消防員與亞市消防員一起24小時備戰，學習經驗。（受訪者提供）
台灣消防員與亞市消防員一起24小時備戰，學習經驗。（受訪者提供）

亞凱迪亞 洛杉磯 華人

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