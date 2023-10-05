華裔葉憲聰 參選托倫斯市議員

托倫斯（Torrance）市第6選區市議員候選人葉憲聰，呼籲華裔居民積極參與投票，行使自己的選舉權。（葉憲聰提供）

隨著選舉季再次來臨，洛杉磯 縣托倫斯（Torrance）第6選區市議員候選人葉憲聰（Tony Yeh），成為該選區相對少見的華裔 候選人之一。葉憲聰以在當地社區熱心服務知名，同時也是臉書「台灣人在洛杉磯 Taiwanese in LA」的版主。他強調，他參選市議員是出於對社區的深厚熱愛，尤其關注未來一代的幸福與發展。

葉憲聰已在托倫斯居住長達32年，他強調參選市議員是源於對社區的深切熱愛，特別是對未來一代的關切。他分享了自己的競選理念，包括三個核心政策目標：1. 提升治安與安全，全力改善托倫斯的治安，他希望繼續支持現有的市警察和消防隊，同時增加人力資源，以確保社區居民的安全。

2. 解決機場噪音問題。葉憲聰指出，托倫斯地區面臨的一個主要問題是機場噪音，對當地居民帶來了諸多不便。他承諾積極參與研究和解決機場噪音問題，以提高社區生活質量。

3. 促進經濟發展：葉憲聰期望吸引更多高科技企業進入托倫斯，創造更多就業機會，提升當地經濟水平。不僅是招商引資，還包括支持當地企業的成長與發展。

葉憲聰在社區服務方面有豐富的經驗，曾先後擔任都市規劃委員和圖書館 委員。擔任都市規劃委員一職時，參與城市發展和規劃等重要決策。此外，他擔任圖書館委員會主席期間，積極參與圖書館事務的管理和改進，確保居民能夠享受到高品質的圖書服務。

最後，葉憲聰也鼓勵華裔居民積極參與選舉，在2024年3月5日選舉日行使自己的投票權。他特別強調，亞裔社群在政治參與方面相對較少，但每次選舉都是一個機會，除了讓自己的聲音被聽見，也為社區的未來共同努力。