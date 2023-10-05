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16歲華女劉慧杉 獲戴維森獎學金

記者劉子為/爾灣報導
16歲的劉慧杉（Helaine Zhao)憑藉天賦和努力書寫自己的多彩人生。(受訪者提供）
16歲的劉慧杉（Helaine Zhao)憑藉天賦和努力書寫自己的多彩人生。(受訪者提供）

精通鋼琴、學生會會長、化學競賽加州前十、網文作者、經營餅乾生意......年僅16歲的劉慧杉（Helaine Zhao)憑藉天賦和努力在書寫自己的多彩人生。她目前就讀於爾灣太平洋私立學校，在近日憑藉鋼琴演奏榮獲2萬5000元的戴維森學者獎學金(The Davidson Fellows Scholarship)，是該獎學金今年音樂類目下唯一獲獎者。

劉慧杉出生於音樂家庭，從小和母親學鋼琴，看見媽媽和姊姊都會彈奏，便產生了興趣，學習至今已13年，獲得許多加州和國際獎項。練琴的歲月裡也曾有過反感期，但在老師和家人的幫助下，她的鋼琴之路還是充滿熱情與愛。談及學鋼琴過程中的趣事，劉慧杉表示有時去外地參加比賽會有驚險的「不確定性」，比如她曾在一次比賽前經歷飛機延誤、航班取消、行李丟失，緊急租借演出服後趕到比賽現場，雖然過程充滿艱辛，那次比賽她仍然獲得了不錯的獎項。

除了演奏鋼琴的才華，劉慧杉更是品學兼優、多才多藝，她最喜歡的科目是化學，曾代表學校參加化學競賽，得到加州前十的好成績。她同時是學校學生會會長，組織同學們發起募捐活動，幫助有需要的人。在校園外，劉慧杉熱愛寫作，已在網路上完成了五本小說，獲得了超900萬的瀏覽。她還喜歡烘焙，並將自己的愛好開發成小生意，三個月賣出了400多盒。

談及未來規劃，劉慧杉表示想在本科階段雙修經濟學和音樂，她還希望某一天自己能開一家音樂學校，將音樂的美和對音樂多元的理解帶給更多的孩子。

戴維森學者獎學金是戴維森天才發展研究院（Davidson Institute of Talent Development ）提供的「世界十大最大獎學金」之一，同時也被評為「7項著名本科生獎學金」之一。該獎學金面向18歲以下的美籍學生，開設覆蓋STEM和人文學科的研究項目。每年表彰在科學、技術、工程、數學、文學、音樂和哲學領域擁有最佳原創項目的20位高中學生，獎學金分為5萬元、2萬5千元和1萬元。該獎學金今年的21位獲獎者中不乏華人的面孔，兩位5萬元頭等獎學金的獲得者皆為華裔

2023年戴維森學者獎學金獲獎學生合影，左一為劉慧杉。(受訪者提供）
2023年戴維森學者獎學金獲獎學生合影，左一為劉慧杉。(受訪者提供）

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