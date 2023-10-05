享受萬聖節 南加6個活動免費玩

10月29日，聖蓋博谷地區的多條路將變身無車路段。（626 Golden Streets）

10月南加有精采紛呈的活動，不過很多萬聖節 節目昂貴的票價讓人望而卻步。然而，仍有許多有趣的活動能免費入場，無需花錢便能獲得滿滿的快樂。

橙縣藝術博物館 周年派對（OCMA Anniversary Party）

10月14日是橙縣藝術博物館（OCMA）位於柯斯塔梅莎（Costa Mesa）大樓開業的一周年，為慶祝周年紀念日，OCMA特意舉辦一整天豐富活動，包括在上午11時沉浸式聲音體驗、從11時進行到下午2時的早午餐、從下午1時到3時的藝術活動和現場音樂、下午5時開始的舞蹈表演及Happy Hour，以及下午5時到9時的戶外舞蹈派對。

南加10月免費活動集錦

Grand Ave藝術集錦（Grand Ave Arts: All Access）

洛杉磯 市的邦克山地區（Bunker Hill)是知名藝術區之一，有著多家博物館、圖書館、音樂廳等洛杉磯地標。10月21日下午，十幾家機構將透過免費的表演、展覽來慶祝他們在邦克山的家園。大部分活動將發生在Grand Avenue上，在Temple Street和Sixth Street之間。今年活動的亮點包括：在科爾本學校（Colburn School）小型室內樂團、在華特迪士尼音樂廳的DIY小提琴製作工作坊、在洛杉磯中央圖書館舉辦的糖果骷髏製作工坊、以及在多蘿西錢德勒館（Dorothy Chandler Pavilion ）的歌劇表演等。

中心大公園祭壇展覽（Grand Park Downtown Día de los Muertos）

10月21日到11月2日，在洛杉磯市中心大公園將舉辦近兩週的展覽，展示公園內豎立的19個祭壇。通常與傳統的Noche de Ofrenda儀式同時舉行，以祈禱和紀念死者。這些祭壇是由專業藝術家、當地組織和社區夥伴共同打造，俱備很高的觀賞價值。

626黃金開放街道（626 Golden Streets）

10月29日，聖蓋博谷地區的多條路將變身無車路段，民眾可以在此步行、跑步、滑板、騎自行車等，沿途還有各種商販和藝術音樂表演等。 該無車路段包括：早上7時到11時的5號公路和巴沙迪那之間的110號高速公路；早上7時到下午2時的南巴沙迪那的Mission Street，屆時可以運用沿線地鐵。

西好萊塢萬聖節嘉年華（West Hollywood Halloween Costume Carnaval）

10月31日在西好萊塢的Doheny Drive 和 La Cienega Boulevard 將會人潮洶湧，並能看到眼花撩亂和千奇百怪的萬聖節造型，也能欣賞到精采表演。現場還將設有一個固定舞台，提供DJ表演、音樂秀和各種競賽等。

LA製造展覽（Made in L.A.）

即日起直到12月31日，漢默博物館（Hammer Museum）的雙年展「Made in L.A. 2023: Acts of Living」將一直免費開放。該展覽聚焦洛杉磯地區的新興藝術家和未被充分認可的藝術作品，主題重點關注藝術是如何與日常生活密不可分，展品來自39位嶄露頭角的藝術家。