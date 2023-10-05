廣東恩平同鄉會 29日新屆就職典禮​

美國南加州廣東恩平同鄉會新聞發布會。(主辦單位)

美國南加州 恩平同鄉會9月28日舉行新聞發布會，將於2023年10月29日在聖蓋博 喜來登大酒店(Sheraton Hotel)，舉行美國南加 州廣東恩平同鄉會新一屆就職典禮。會長馮炎成，監事長方傑州，秘書長張君帆、副會長鄭雪英、財務長鄭偉霖、顧問何國洪、理事陳思敏等人出席。

會長馮炎成致辭表示，美國南加州廣東恩平同鄉會，成立於1910年至今已有113年曆史，在各個歷史時期，對祖籍國做出重要貢獻。例如抗日戰爭時期，恩平同鄉會發動全體會員和鄉親捐款捐物，積極支援中國的抗日戰爭。新中國成立後，恩平同鄉會關心家鄉建設，重視教育事業，捐款建立了多所中小學和技校。目前僑居和生活在南加州的恩平鄉親有1萬多人，其中有不少知名企業家和成功人士。美國南加州廣東恩平同鄉會是恩平鄉親在南加州唯一註冊的僑團。

馮炎成會長代表同鄉會宣布，將於2023年10月29日晚上6時，在聖蓋博Sheraton Hotel，舉行美國南加州廣東恩平同鄉會新一屆就職典禮。他誠摯邀請各界代表蒞臨現場參加慶典，除南加州的鄉親踴躍參加以外，還會有來自世界各地的恩平籍的僑團參加，届時將盛況空前。同時，他也向慷慨贊助的所有企業、社團及個人表達誠摯的感謝！

監事長方傑州、副會長鄭雪英、財務長鄭偉霖、顧問何國洪、理事陳思敏先後發言，秘書長張君帆作總結發言，眾人表示，百多年前先輩為了生活飄洋過海來到美國，當時華人很少，在洛杉磯成立了同鄉會，旨在彼此幫助，聯絡鄉情，敦睦鄉誼。1998年由余顯利前會長帶領，為恩平水災籌款並透過中國駐洛杉機領事館把捐款轉交給當地政府。

當下在美國不同的領域都有恩平鄉親的身影，熱心公益，服務社區。過去幾十年在余顯利、何瑞進、鄭明迪等前輩帶領下走到今天，現在希望在馮炎成會長的領導下，恩平的新一代攜手合作，承前啟後 ，繼往開來，把會務宗旨發揚光大，為鄉親，下一代，社區盡一份力。