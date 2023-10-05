羅省華埠小姐選美開跑 報名10月30日截止

2024年華埠小姐選美報名開始，截止日期為10月30日。（主辦方提供）

羅省中華總商會9月28日在亞凱迪亞 市（Arcadia）舉辦商務聚餐慶祝中秋佳節，並宣布2024年華埠 小姐選舉報名開始，截止日期為10月30日，同時也將選出華埠先生，優勝者將獲頒獎學金。

活動當天，商會會員和好友齊聚亞市一家中式餐廳，大家交流聯誼，加州勞工失業保險上訴委員伍國慶（Mike Eng)特意送上中秋祝福。活動主持人Tammy Huang表示，羅省中華總商會每年都會舉辦類似的聚餐慶祝活動，聯絡會員感情，商討可能的合作機會。聯誼會中，主辦單位宣佈接下來的重要活動，包括2024年羅省華埠小姐大選、第125屆金龍大遊行等。

第61屆羅省華埠小姐、先生選舉，將於明年1月27日舉行，每年的華埠小姐都會選出智慧、才德、美貌並重的代表，傳承中華文化，這一屆還將選出優秀男士作為華埠先生。得勝者可獲得獎學金，不限用於學費，可自由分配使用，作為幫助學業或事業使用。華埠小姐、先生選拔現接受報名，截止日期為10月30日，詳情可在lachinesechamber.org查詢。

總商會同時宣布，第125屆金龍大遊行將於明年2月17日在華埠舉行。2024年是龍年，這是農曆年重要的一年，屆時將有超過百個舞龍舞獅、花車、學校遊行樂隊、文化表演團隊參加。

2023年雖然只剩下3個月，羅省中華總商會表示仍有數項活動舉辦。商會和知名拍賣行Bonhams將於10月24日在聖蓋博 舉辦聚餐，主題是名畫、珠寶和藝術收藏品須知，學會如何把收藏品變成投資。