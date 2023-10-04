USC研討會後 土耳其外交官被打

在南加大校園內，亞美尼亞裔的抗議者和土耳其外交官之間發生暴力事件。（社媒X）

9月29日在南加大 校園內，亞美尼亞裔抗議者和土耳其 外交官之間發生暴力事件。案發前南加大安納伯格傳播與新聞學院舉行關於土耳其外交政策的會議，在場抗議者不僅有南加大學生也有校外人士，目前尚未確定暴力抗議者的具體身分。

（視頻素材源自Twitter、KTLA，記者子為後製）

根據網路上傳播的影片，一些抗議者追趕包括土耳其大使在內的外交官，對他們吶喊並投擲瓶子；當其中一名外交官背靠在牆上時，抗議者揮舞拳頭。

來自亞美尼亞學生聯盟的梅洛安 (Sonia Meroian) 在接受KTLA採訪時說：「南加大安納伯格學院選擇在哀悼時刻舉辦這樣的活動，真是太可恥了... 南加大亞美尼亞學生聯盟只允許和平示威和行動，校外抗議者的行為不代表學生。」

土耳其與亞美尼亞歷來敵對，29日的抗議者試圖引起人們關注在納戈爾諾-卡拉巴赫地區的數千名亞美尼亞人所面臨的人道危機。示威者敦促美國採取更多行動並對阿塞拜疆實施制裁，儘管存在政治分歧，洛杉磯 美國伊斯蘭關係委員會（CAIR-LA）仍譴責該暴力事件。

CAIR-LA執行董事艾盧什(Hussam Ayloush) 表示：「我們有充分空間和不同方式來表達異議，但暴力永遠不是答案，永遠不是可接受的工具，特別是在美國。」

南加州大學土耳其研究生聯盟發表聲明指出：「這起事件深深影響了我們的安全感和歸屬感。對我們來說，自豪地擁抱和分享我們在南加大的文化認同開始變得令人畏懼，對土耳其裔人日益增長的負面態度令人嚴重關切。」

根據KTLA的報導，洛杉磯市警察局（LAPD）重案組正在處理調查，並將犯罪威脅和毆打事件視為可能的仇恨犯罪。