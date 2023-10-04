哈岡獅子會換屆 Mary Wen接會長
哈岡東區獅子會日前舉行第32屆換屆典禮，Mary Wen擔任新一屆會長，並帶領新一屆理事成員宣誓就職。她表示，會團結獅子會團隊一起努力舉辦和配合各項活動。
卸任會長Cindy Leung表示，會長任內經歷疫情，她有幸能加入到獅子會，從中學習到很多。2021-22年發生的天災，如火災和地震的救援，獅子會都有參與，且帶領分會獅友參與周邊社區探訪老人院 ，幫助貧困學生返校和舉辦白杖日等社區活動。希望新會長帶領獅子會繼續為社區服務，讓社區了解加入和受益於獅子會。
新任會長Mary Wen表示，獅子會成立32年經歷無數挑戰和努力，多年來，堅持著助人行善原則，為需要扶助的人努力奉獻。她會在未來一年和東區獅子會團隊一起，努力配合協助各分會舉辨的活動及支持獅子會總部救難賑災活動。連接會員和獅子會的朋友，對弱勢群體不斷伸出援手。
鑽石吧市市長周柏華等民選官員和代表分別對獅子會多年來回饋社會的善舉表示肯定，並為獅子會頒發賀狀。獅子會現任區總監Scarlett Ku、 聖蓋博市市議員丁言愉、聯邦眾議員趙美心的代表、僑界領袖蔡成華、 周媄媄等人參加典禮。
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