哈岡獅子會換屆 Mary Wen接會長

鑽石吧市市長周柏華（左三）為獅子會卸任會長Cindy Leung（右三）和新任會長Mary Wen（右二）等人頒發賀狀。（獅子會提供）

哈岡東區獅子會日前舉行第32屆換屆典禮，Mary Wen擔任新一屆會長，並帶領新一屆理事成員宣誓就職。她表示，會團結獅子會團隊一起努力舉辦和配合各項活動。

卸任會長Cindy Leung表示，會長任內經歷疫情 ，她有幸能加入到獅子會，從中學習到很多。2021-22年發生的天災，如火災和地震的救援，獅子會都有參與，且帶領分會獅友參與周邊社區探訪老人院 ，幫助貧困學生返校和舉辦白杖日等社區活動。希望新會長帶領獅子會繼續為社區服務，讓社區了解加入和受益於獅子會。

新任會長Mary Wen表示，獅子會成立32年經歷無數挑戰和努力，多年來，堅持著助人行善原則，為需要扶助的人努力奉獻。她會在未來一年和東區獅子會團隊一起，努力配合協助各分會舉辨的活動及支持獅子會總部救難賑災活動。連接會員和獅子會的朋友，對弱勢群體不斷伸出援手。