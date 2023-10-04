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今年新增10餐館 鑽石吧餐飲業穩步回溫

記者楊青╱鑽石吧報導
鑽石吧市長周柏華表示，市府努力改善和優化商業環境，為商家和居民提供優良生活和娛樂。（鑽石吧市臉書）
鑽石吧市長周柏華表示，市府努力改善和優化商業環境，為商家和居民提供優良生活和娛樂。（鑽石吧市臉書）

三年的新冠疫情重創後，鑽石吧餐飲業正穩步回溫，2023年前3個季度，新開餐館10家。

鑽石吧市長周柏華表示，今年到目前為止，鑽石吧已新開十家餐館，包括華資的Major Dumplings、Solo Hot Pot、Reborn Café、Hot Spot Nabe、Tony's Barbecue、Tokyo Ramen、Cold Stone Creamery、Baskin Robbins、Cajon Boil和Georgie's Mediterranean，連鎖餐廳夏威夷燒烤(Ono Hawaiian BBQ)和大力水手炸雞(Popeyes)等也有意安家鑽石吧市。這些商家的到來，不僅增加鑽石吧餐飲行業活力，豐富民眾消費選擇，還將為地方稅收做貢獻。

周柏華表示，鑽石吧正在努力改善和優化商業環境，為商家和居民提供優良生活和娛樂。規劃多年的鑽石吧市中商業區開發案已取得進展，過去一年，市府出資100萬進行市中區開發前期規劃調研，瞭解到有的居民希望在市中區建立藝術表演中心，有居民希望建立有水池聚集功能的廣場，顧問公司目前正將居民意見整理歸總，提供業主和開發商參考。周柏華表示，鑽石吧市中區開發範圍區共有24位業主，整個開發工程可能需要十年左右。

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