樂活50+ 10月講座談善終、遺囑、信託

「樂活50加」在10月的線上活動表。（樂活50加提供）

「樂活50+」從10月份起，將為年長者策畫更多講座。10月活動，包括10月18日「Dr. Talk與名醫對話」探討重要的生命善終權與如何撰寫家族傳承文件，10月24日「50+ Legal Talk法律講座」邀請美國執業律師講解信託、遺囑與財產保護，講座免費參加。

10月18日上午10時「Dr. Talk 與名醫對話」Zoom講座將首次探討，什麼是安寧療護(Hospice Care)，從醫師視角說明安寧療護的核心意義與實際應用。醫護人員如何與病患家屬有效溝通，家屬該關注哪些重點，何謂善終權，醫師如何幫助患者和家庭做出明智的決策，確保需求和價值觀都受到尊重。資深心理諮商師將指導年長者，如何通過撰寫回憶錄和家族傳承信件，記錄保留人生值得世代相傳的故事。不僅可藉以撫慰年長者對年華老去的焦慮與擔憂，也協助子孫永存家族歷史遺產。主講人是家庭/老齡科醫師張耀文（Alvin Chang）和資深家庭與婚姻諮商師Ben Esch。

50+法律講座將於10月24日下午5時舉行，邀請律師律師王琳(Lin Wang)講述如何通過信託遺囑來保護財產，確保資產順利轉移，並實現遺願。財產保護策略，保障個人資產免於法律和稅務風險。