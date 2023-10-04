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波莫那工藝大學南瓜節開幕 各種吃喝玩樂到月底

記者啟鉻／波莫那報導
第30屆Cal Poly Pomona Pumpkin Fest開幕。（檔案圖）
第30屆Cal Poly Pomona Pumpkin Fest開幕。（檔案圖）

加州萬聖節前夕，最大規模南瓜節之一，第30屆加州波莫那工藝大學南瓜節（ Cal Poly Pomona Pumpkin Fest）已開幕，將持續到10月末。主辦者準備數萬顆南瓜供民眾參觀選購，活動適合家庭參與，提供吃喝玩樂等內容，還有小朋友喜歡的各種遊戲。

波莫那工藝大學南瓜節始於30年前，由農學院發起。最初只是一個路邊面積不大的南瓜田，遊客可以按照需要，選擇適合萬聖節裝飾的南瓜。經過多年發展，現在已經成為每年10月間一個面向萬聖節的系列活動。受到各地民眾歡迎，節日的一個月裡，成千上萬遊客，最多時有12萬人，前來農場商店附近的南瓜地。南瓜節成為整個波莫那工藝大學系統中最大規模節慶活動。

農學院種植近4萬棵南瓜，設計兩個玉米迷宮和一個向日葵田，遊客可享受草堆車，還可以近距離接觸小動物。小朋友坐上由骨董拖拉機牽引的Moo Moo牛車，參加多種遊戲，聆聽現場音樂表演。還可以觀看農學院學生俱樂部和農業相關展示項目，包括擠奶、剪羊毛和操作磨坊，從攤位可以購買各種食品和飲品。南瓜價格5元至8元不等。農場商店還提供與南瓜有關的各種商品。

活動還設置特別項目，比如10月7日至8日，展示骨董拖拉機和發動機；10月21日至22日，農場周，家畜展和其它教育展覽；10月28日至29日，萬聖節服飾比賽。

活動地址：4102 S. University Drive, Pomona,南瓜節在周五至周日開放，自上午10時至下午7時。需要購票才能入內，可通過南瓜節網站線上購票獲得最優惠票價，網址：https://www.cpp.edu/pumpkinfestival。

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