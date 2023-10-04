空官學員李德睿 獲飛行證書

李德睿（Aaron Lee）拿到了飛行專業資格證書，朝向翱翔藍天的夢想邁進。（家長提供）

南加亞凱迪亞 高中（Arcadia HS）校友、美國空軍官校（US Air Force Academy）大四學員李德睿（Aaron Lee），近期獲頒學習飛行專業證書（Certificate of Achievement），朝著翱翔藍天的夢想又邁進了一步。

視頻：家長提供；後製：記者丁曙

一年一度的空軍官校學員「工作分配」（Job Landing）儀式，9月22日上午在學校所屬40個聯隊分別舉行，每一個大四學員都期待著一份理想的職業。這一天，2024屆學員们將會知道，未來自己將做什麼工作，飛行或地勤崗位？在謎底揭曉前，每一個學員都緊張到屏息以待。李德睿所屬的第38聯隊當日早晨6時還特別提供網路實況轉播，讓散居各地的學員家長們實時觀看。

所有的大四生都已按照優先順序填寫了自己的五項工作志願，而最後的職位分配則依照各人的學業課程、軍訓考核和運動成績等綜合指標確定。「工作分配」的結果，既是校方對學員近4年學業成果的評價，也是個人實現理想、報效國家的機遇。

美國空軍官校學員大多數憧憬未來能駕駛戰機翱翔藍天，但事實上只有半數有這樣的機會。因為飛行員的行業標準很高，學術、軍事、體能、心理素質樣樣要好。況且，軍機造價很高，每架少則數百萬美元、多則數千萬，必須交給最可信賴、最有把握的學員。

李德睿從申請空軍官校第一天起，就夢想著成為飛行員。他知道征途崎嶇，但從未退縮。三年來，除了日常的學業壓力及聯隊訓練外，還有來自於同學的競爭。

李德睿的父親李先達說，今年對於空軍官校的學員來說是特別的一年。飛行員的分配名額比往年減少了20%，而希望成為飛行員的學員占比超過一半。這意味著，每一位希望飛翔天空的學員，都面臨著前所未有的競爭。如今，李德睿成功地拿到了學習飛行的證書，可以想像他內心的激動。這不僅僅是一份工作，更是他多年夢想的實現。