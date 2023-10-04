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LAX國際航廈 新店開張

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯國際機場 Tom Bradley國際航廈西邊開設全新零售店和餐廳，圖為TMZ新店鋪。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 Tom Bradley國際航廈西邊開設全新零售店和餐廳，圖為TMZ新店鋪。（LAX提供）

洛杉磯世界機場 (LAWA) 與購物中心巨頭Unibail-Rodamco-Westfield (URW) 合作，在洛杉磯國際機場 (LAX) Tom Bradley國際航廈西邊開設全新零售店和餐廳，提升旅客在國際航廈的登機體驗，新增設施中有華人熟悉的日式拉麵品牌山頭火（Santouka），還有樂高（LEGO）體驗店。

航廈提供更多美食選擇，將美國經典和國際美食的融合，包括名廚Guy Fieri 的品牌 Chicken Guy!在這裡開設其第一家機場餐廳。還有著名漢堡連鎖店BURGER KING、日式麵館Santouka及即將開幕的西班牙小吃餐廳Navarre。 這些餐廳將透過LAXOrderNow.com 使用最新取貨和送貨技術，為客人提供更多用餐選擇和更快服務。對華人來說很熟悉的山頭火已在國際航廈開業，這是一家享譽國際的日式麵館，因其鹽味拉麵而聞名於世，為客人提供招牌拉麵菜單。

在購物選擇上，客人可購買最新樂高玩具套裝、旅行必需品、標誌性糖果和巧克力及頂級行李箱，入駐品牌包括樂高、TMZ、InMotion及即將開業的 See′s Candies。

LAWA 執行長埃爾巴奇(Justin Erbacci) 表示，航廈西面的登機口是世界上最現代化、最具創新性的機場大廳之一，這些新的設施和優惠是機場對旅客在LAX期間卓越體驗的完美補充。機場與 URW 合作，組建多元化的品牌陣容，並為小型和少數族裔企業參與機場特許經營計劃創造機會。

LAWA宣布，西班牙小吃餐廳Navarre是100%由ACDBE擁有，體現對多元化和包容性的承諾，展示機場社區豐富的人才和創業精神。

洛杉磯國際機場URW總經理 Maral Matossian表示，能夠提供新的零售和餐飲選擇，繼續提升LAX旅客體驗，團隊與LAWA合作，致力於將LEGO等體驗店、InMotion 和 See′s Candies 等熱門品牌及TMZ等機場首創引入機場。多種餐飲選擇可滿足所有客人需求，尤其是新餐廳Navarre將帶來前所未見的風味美食。

洛杉磯國際機場 Tom Bradley國際航廈西邊開設全新零售店和餐廳，圖為華人...
洛杉磯國際機場 Tom Bradley國際航廈西邊開設全新零售店和餐廳，圖為華人熟悉的山頭火拉麵店。（LAX提供）
洛杉磯國際機場 Tom Bradley國際航廈西邊開設全新零售店和餐廳，圖為樂高...
洛杉磯國際機場 Tom Bradley國際航廈西邊開設全新零售店和餐廳，圖為樂高體驗店。（LAX提供）
名廚Guy Fieri 的品牌 Chicken Guy!在LAX開設第一家機場餐...
名廚Guy Fieri 的品牌 Chicken Guy!在LAX開設第一家機場餐廳。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 LAX 華人

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