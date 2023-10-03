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巴沙迪那玫瑰公主 1華裔入選

記者趙健／巴沙迪那市報導
七位「玫瑰公主」成為皇家宮廷的成員，她們每人獲得7500元的教育獎學金。（Pasadena Tournament of Roses）
七位「玫瑰公主」成為皇家宮廷的成員，她們每人獲得7500元的教育獎學金。（Pasadena Tournament of Roses）

洛杉磯縣玫瑰錦標組委會10月2日公布2024「玫瑰公主團」（Tournament of Roses Royal Court）名單，來自南巴沙迪那高中12年級的華裔少女Phoebe Ho入選七人之一。「玫瑰公主團」成員將在第135屆玫瑰花車遊行中一展芳容，與數萬觀眾見面。

據組委會介紹，玫瑰公主評審委員會根據參賽者的學術成就、公開演說能力、禮儀技能和社區活動積極性，經過三輪面試甄選確定28人決賽陣容，並最終選出七名「玫瑰公主團」成員。 她們每人將獲得7500元的教育獎學金，並將作為皇家宮廷成員，致力於實踐志願服務，回饋當地社區。他們還將擔任玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的大使，參加2024年1月1日舉行的第135屆玫瑰花車遊行、以及第110屆玫瑰碗比賽的College Football Playoff半決賽。

依照傳統，「玫瑰公主團」揭曉儀式在巴沙迪那玫瑰宮（Tournament House）南草坪舉行，共有200多人參加今年的儀式。 玫瑰花車遊行組委會宣讀七名玫瑰公主名單，她們是Trinity Dela Cruz(Marshall Fundamental School)，Olivia Bohanec(La Salle College Preparatory)， Emmerson Tucker(Blair High School)， Jessica Powell(Flintridge Preparatory School)，Naomi Stillitano(Arcadia High School)，Mia Moore-Walker(Flintridge Preparatory School)，Phoebe Ho(South Pasadena High School)。2024的「玫瑰皇后」將從這七名公主團成員中選出。

在「玫瑰公主團」揭曉後，第105位「玫瑰皇后」的加冕儀式， 以及2024年皇家宮廷介紹將於10月27日在玫瑰宮大廳前草坪舉行。

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