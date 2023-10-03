父疑酒駕 12歲男孩生日前車禍喪命

南加一名12 歲男孩因父親疑似酒後駕車而喪生。（KTLA）

9月30日凌晨，在波莫那（Pomona），一名12歲男孩巴斯克斯（Abel Vazquez），因父親疑似酒駕而喪生。當時他父親失去對車輛的控制，隨後發生重大車禍。

案發後的一天，就是男孩13歲生日。10月1日，傷心欲絕家人和朋友們聚集在57號公路事故現場祈禱、唱生日歌並哀悼男孩去世。

男孩的叔叔兼教父桑切斯(Cesar Sanchez)接受KTLA電視台採訪時表示，埋葬孩子，是每個父母最害怕的噩夢。

案發時，這名12歲的男孩和他父親剛看完一場慶祝男孩生日的音樂會，父親在駕駛時從坡道上撞到道路旁矮牆。

男孩在事故中受重傷，送往醫院後不治。男孩家人已經沉浸在悲痛中，他們可能還要接受男孩死亡是由父親酒駕導致的悲劇。「如果酒精或任何其他物質在這起悲劇事件中發揮作用，那孩子的父親應受到法律制裁」男孩巴斯克斯的叔叔說。

男孩的家人告訴KTLA，巴斯克斯以讓大家開懷大笑而聞名，喜歡跳舞和打棒球。他最喜歡的球隊是達拉斯牛仔(dallas cowboys)、洛杉磯 湖人（Laker）和洛杉磯道奇 (dodgers)。

加州 公路巡警局（CHP）證實，在事故現場逮捕一名嫌犯，但他們尚未宣布該嫌面臨的指控。