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極端高溫惡化…南加夏季長 老屋「脫碳」可抗暑

記者子為／洛杉磯報導
洛杉磯市首席高溫官塞古拉表示，市政府正專注於加強冷卻基礎設施的建設。（截圖自會議）
洛杉磯市首席高溫官塞古拉表示，市政府正專注於加強冷卻基礎設施的建設。（截圖自會議）

今年加州的夏季已進入尾聲，但從長遠來看，極端高溫的情況仍在惡化。過去兩年裡，有地方政府增加了應對高溫天氣的新職位，即首席高溫官（Chief Heat Officer）或類似頭銜，負責普及大眾對極端高溫的認知，並解決因高溫產生的問題。9月26日，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）舉辦線上會議，邀請幾位「對抗高溫」的地方官員分享他們的策略和心得體會。

高溫在美國造成的死亡人數已經超過任何其他與天氣相關的事件，而且氣候變化使高溫愈來愈致命。洛杉磯市首席高溫官塞古拉（Marta Segura）表示，洛杉磯夏季較長，從6月中旬到11月中旬。洛杉磯市政府目前正加強冷卻基礎設施的建設，新的應對高溫的計畫將於明年3月推出。

塞古拉指出，洛杉磯的許多公共場所需要改造成為降溫中心。低收入地區需要種植更多植被，老房子需要脫碳。她說，因為高溫而導致的死亡是可以預防的。塞古拉還指出，洛杉磯的降溫中心會開放至晚上10點，人們只需要在降溫中心休息三到四小時就可以從熱浪中恢復過來。

吉爾伯特(Jane Gilbert)是邁阿密的首席高溫官，她引用一項研究表示，人們不太關心海平面上升，更關心極端高溫，「他們擔心在公車站等車並因為炎熱被送進急診室。」吉爾伯特指出，邁阿密的氣溫已連續50天達到105度以上，因為天氣炎熱，一些人們擔心無法帶孩子去遊樂場。

吉爾伯特表示，高貧困率和城市熱島效應是導致與熱有關的疾病和死亡的一大因素，邁阿密政府目前正在透過在脆弱地區種植更多植被，來達到30%的樹冠覆蓋率，以減少熱島效應。

鳳凰城的高溫治理官洪杜拉 (David Hondula) 表示，鳳凰城氣溫達到110度的天數創下了新紀錄，大約一半的熱死與遊民和藥物濫用有關。洪杜拉指出，人們對氣候變遷十分重視，即使是保守派人士也懷念這座城市在過去有多涼爽，他們可以赤腳在街上玩耍。

三位官員都認為治理高溫問題需要更多制度上的改變，以及種植更多植被，給城市進行降溫。

洛杉磯氣候應變中心宣導民眾抗暑。(Climate Emergency Mobil...
洛杉磯氣候應變中心宣導民眾抗暑。(Climate Emergency Mobilization Office)

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