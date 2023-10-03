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「進入10月也不能掉以輕心」專家：高溫反覆 需長期備戰

記者王若然／洛杉磯報導
非營利組織El Concilio副主席Ines Ruiz-Huston。（視頻截圖）
非營利組織El Concilio副主席Ines Ruiz-Huston。（視頻截圖）

少數族裔媒體（Ethnic Media Service，EMS）日前舉辦線上研討會，邀請各地方政府官員、非營利組織領導探討高溫天氣對社區的影響，以及如何更好防備高溫。不少專家認為，全球變暖從根本上影響著天氣變化，高溫天氣未來將反覆，民眾需做好長期準備。

這是少數族裔媒體舉辦的第三場高溫論壇。當天的與會嘉賓包括加州州長計畫、研究辦公室社區抵抗高溫項目（Extreme Heat and Community Resilience Program）經理Braden Kay，聖荷昆縣（San Joaquin County）公共健康服務部執行長Maggie Park醫師；非營利組織El Concilio副主席Ines Ruiz-Huston；布特縣（Butte County）環境委員會執行長Patrizia Hironimus以及非營利組織殘障人士權利教育與維護基金會執行長Susan Henderson。

Braden Kay表示，目前可以肯定全球變暖帶來的高溫正在影響著整個加州地區。高溫天氣呈現出持續時間長，溫度更高的特點，對老人、小孩、孕婦、遊民以及戶外工作者的影響最大。他反覆強調，高溫天氣將反覆到來，即使進入10月，也不能掉以輕心。Braden Kay介紹對抗高溫的政策已經從一次性變成了長期性的策略，如民眾收集雨水灌溉大樹，種植更多樹木為社區遮蔭，社區必須做好長期備戰高溫的準備。

Maggie Park說，2023年中谷（Central Valley）地區最高溫度達到115度，該縣應對高溫有兩大重點，一是防範為先，任何高溫導致的傷亡都是可以預防的；二是保證健康資源的平等性。Maggie Park說，高溫來襲時，受影響最大的為低收入群體，包含非裔、西裔和亞裔社區。這些民眾生活的環境中，樹蔭較少，蔬果少而貴。因此受高溫影響較大。該縣超過14%的人口在貧困線以下，在高溫天要特別關注這一群體。

非營利組織El Concilio副主席Ines Ruiz-Huston則介紹了各組織普及高溫知識所做的努力，包括上門宣傳，製作視頻宣傳等。Ines Ruiz-Huston特別提到，走訪社區時，民眾最多的抱怨是電費高，因此在高溫天捨不得開空調。

北加州布特縣環境委員會執行長Patrizia Hironimus則表示，高溫天最大的挑戰之一是偏遠地區民眾的瓜果蔬菜輸送問題。高溫造成了蔬果的輸送困難，而民眾又特別需要，是該地區的一大挑戰。

Susan Henderson則介紹了殘障人士在高溫天的挑戰，主要在用電、出行方面。殘障人士家中往往運行著耗電的醫療器材。高溫天再加上空調的運轉，電路很可能吃不消。而一些依靠醫療設備行動的人士，高溫天出門也很麻煩。

非營利組織殘障人士權利教育與維護基金會執行長Susan Henderson。（視...
非營利組織殘障人士權利教育與維護基金會執行長Susan Henderson。（視頻截圖）
聖荷昆縣（San Joaquin County）公共健康服務部執行長Maggie...
聖荷昆縣（San Joaquin County）公共健康服務部執行長Maggie Park醫師。（視頻截圖）
布特縣（Butte County）環境委員會執行長Patrizia Hironi...
布特縣（Butte County）環境委員會執行長Patrizia Hironimus。（視頻截圖）
加州州長計畫、研究辦公室社區抵抗高溫項目（Extreme Heat and Co...
加州州長計畫、研究辦公室社區抵抗高溫項目（Extreme Heat and Community Resilience Program）經理Braden Kay。（視頻截圖）

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