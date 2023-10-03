聖蓋博心理博覽會 鼓勵跨出羞恥感

聖蓋博市府10月1日在聖蓋博古城區（Mission District）舉行免費心理健康博覽會，人們一起打太極。（記者張宏╱攝影）

華人無需對心理問題感到羞恥，面對和減少羞恥感是第一步。聖蓋博 市10月1日舉行免費心理健康 博覽會。活動由「人際平等關係委員會」（Human Equity, Access and Relations，HEAR）主辦。現場民眾不僅可收集各類心理服務信息，還可免費體驗瑜伽、聲音浴和太極拳等自我放鬆練習。

影音來源：記者張宏

第二屆聖蓋博心理健康博覽會在鑼鼓聲中開始，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu)表示，談論心理問題，對亞裔 移民社區來說依然比較困難，該狀況可通過專家、組織的努力改善。跨越語言和文化障礙，讓不同族裔民眾都能享受心理健康相關服務和幫助。疫情後很多人經歷掙扎和困境，尤其亞裔還要面對仇恨犯罪的壓力，蒙市槍擊案也為亞裔社區民眾心理健康問題敲醒警鐘。

蔡班達（Brandon Tsay）擔任演講嘉賓，分享自舞廳槍擊事件發生以來，他是如何應對心理健康問題。蔡班達說，事件發生後，他的朋友給予很多幫助，時常讓他走出家門一起享受陽光。

聖蓋博市府10月1日在聖蓋博古城區（Mission District）舉行免費心理健康博覽會，現場有15個攤位。（記者張宏／攝影）

主辦方HEAR委員會是聖蓋博市政府的一個諮詢機構，發言人Cathie Chavez-Morris表示，今年活動吸引數百人參與，現場有15個攤位，包括洛縣心理健康部（LA County Department of Mental Health）、亞太家庭服務中心（Pacific Clinics）及亞裔青少年中心等團體，為民眾提供各種心理健康資訊。

亞太家庭服務中心專門為60歲以上擁有白卡和紅藍卡或無健康保險的長者提供心理健康服務，同時和老人中心和老人機構合作，幫助有心理問題長者，獲取更多信息可致電626-287-2988。

亞裔青少年中心為聖蓋博谷的兒童和青少年提供多項治療情緒和行為問題的服務。中心主任陳鳳儀表示，青少年面對學習和家庭等多重壓力，中心為其提供各種學習輔導和心理疏導等項目。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，右五)為活動相關人員頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

聖蓋博副市長吳程遠和市議員丁言愉參與活動，吳程遠表示，雖然對於一些亞裔家庭來說，直面心理問題依然需要長期宣導，但相信隨著政府和各個機構持續努力，一定能改善民眾心理健康。