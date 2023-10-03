南加7公司 入選全美最佳小企業

位於洛杉磯市的Postal Petals提供獨特的鮮花訂購服務。（Postal Petals網站）

南加七家小型企業被美國商會（United States Chamber of Commerce）評為2023年最佳小企業，涉及多個領域，包括安全技術、餐飲和健身 體驗等。

美國商會每年都會發布「最佳小型企業獎」，以表彰創新和社區參與的先驅。今年全美共有70家企業獲選，這些企業從廣泛的領域中選出，商會根據業務成長、創新、社區參與和克服挑戰等能力對每家企業進行評估。

美國商會主席克拉克 (Suzanne P. Clark) 表示，小企業是美國商業生態系統支柱，它們代表美國自由企業體系價值。

今年榮獲美國最佳小型企業稱號的南加企業有：

一、位於巴沙迪納（Pasadena）的安全技術公司BenjiLock，該公司將傳統鎖系統與尖端指紋技術相結合，技術創新受到認可。

二、位於洛杉磯 市的Leaf Energy公司，致力為商業車隊和個人提供可持續且經濟高效的行動解決方案，它服務於電子商務、食品配送、快遞和包裹遞送等企業。

三、位於洛杉磯市的Mírate，提供多樣化且充滿創意的烹飪體驗，將傳統墨西哥 風味與加州美食融為一體，並僅從墨西哥採購雞尾酒、蒸餾酒、葡萄酒和啤酒。

四、位於洛杉磯市的Postal Petals，提供獨特的鮮花訂購服務，為客戶提供新鮮採摘且高品質的花，還可讓顧客享受插花的療癒樂趣。

五、位於曼哈坦灘(Manhattan Beach)的The Studio是一家健身公司，該公司提供高強度健身體驗，結合普拉提、有氧運動訓練和先進的負重練習。

六、位於托倫斯市（Torrance）的麵包店Torrance Bakery，該麵包店提供新鮮美味的蛋糕等烘焙食品。它以其屢獲殊榮的婚禮蛋糕陳列室、全方位服務的咖啡茶吧、以及提供餐飲服務的沙拉咖啡館而聞名。