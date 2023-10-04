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加州新能源車補貼告急 將推新激勵計畫

記者金維多／洛杉磯報導
CRVP官網公告資金告急，在9月6日開始進入排隊模式，並且不保證獲得。（CRVP官網中文翻譯截圖）
CRVP官網公告資金告急，在9月6日開始進入排隊模式，並且不保證獲得。（CRVP官網中文翻譯截圖）

加州的新能源補貼政策由於資金告急9月初進入排隊模式，8月底宣布將重新制定一項新的激勵計畫，重點關注中低收入人群。特斯拉官網稱聯邦政府的7500元新能源抵稅補貼可能也將在2024年度開始減少，這或許會讓眼下購買新能源車的訂單增加。

2023年底，負責監督該州新能源車激勵措施和排放規則的加州空氣資源委員會(California Air Resources Board，簡稱CARB) 將在全州範圍內擴大現有的Clean Cars 4 All 計畫，以取代現有的清潔車輛補貼項目(Clean Vehicle Rebate Project，簡稱CVRP)。

據加州空氣資源委員會稱，自2010年推出以來，CVRP已發放了50萬筆補貼，總額達12億元，平均每次補貼約為2500元。不過這是一個持續時間有限的計畫。近年來，委員會試圖通過提高收入門檻和建議零售價上限來限制高收入人群的補貼額度。

目前CVRP官網公告補貼資金幾乎耗盡，該計畫將在資金仍然可用的情況下繼續接受申請。 9月6日開始將申請者納入排隊名單，並且不保證能獲得補貼。政策規定符合條件的車主將根據收入條件獲得1000到7500元的補貼，而且從8月15日起，申請人還將額外獲得一張價值2000元的充電卡。

與CVRP不同，Clean Cars 4 All會考慮申請人的收入。該計畫將為用報廢車或舊車以及污染較高的車輛替換成清潔能源車的加州居民提供高達1萬2000元的補貼，或者為不更換車輛的符合條件的居民提供高達7500元的補貼，以及「可負擔的融資選擇」。

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