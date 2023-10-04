「庫存車推出大幅折扣」等新款？買舊款？特斯拉車主兩難

特斯拉官網Model 3的庫存車折扣大批量放出。（特斯拉官網截圖）

曾經在疫情 期間風光無限，排隊等車都要超過半年的特斯拉 ，近期在北美市場對2023款的庫存車推出大幅折扣。由於中國市場搶先在9月1日推出了新款Model 3，10月1日又將Model Y進行了小幅度改款升級，這也預示著北美的新款也即將到來，等新款享受技術升級還是買舊款享受折扣變成了眼下想成為特斯拉車主的一大難題。

中國推出的新款Model 3後，標準款車型相比舊款價格上調了2.8萬元（人民幣），新車的漲價有些出人意料，業界人士猜測這是給Model Y讓路，因為Model 3新款漲價後，價格和舊款Model Y相差不大，而作為最暢銷的車型，Model Y在10月1日推出小幅度的改款，新增了新款Model 3的部分功能，至於是否會出大改款，目前還不得而知。目前新款Model 3只接受預定，預計第四季度上市，相比起來舊款的Model Y不僅在價格上變得十分有競爭力，而且還能立馬拿到現車，這對消費者是極大的誘惑。

很多人預測新款特斯拉的這波漲價操作可能只是暫時的，不久後就將會調整。特斯拉的調價是常規操作，今年8月，特斯拉推出了兩款新標準續航版Model S和Model X，作為兩款高端車型，價格相比之前大幅度下調了超過1萬元，Model X甚至能享受到聯邦新能源車的稅收抵免。這或許意味著新能源車的降價空間仍有不少。

改款靠攏高端 等車族更心動

作為Model 3上市以來的首次改款，全新設計更向高端車型靠攏，讓等車族更加心動。技術上全新的自動輔助駕駛一直是特斯拉的優勢所在。很多人對於買新不買舊都有執念，尤其是大改款，哪怕是眼下折扣福利滿天飛，也讓著急入場的人三思。

特斯拉美國官網目前對於2023款的Model 3和Y庫存車折扣幅度大致在3000至5000元之間，並且通過現任車主推薦購買可以額外獲得500元折扣和三個月的免費FSD自動駕駛服務。推薦人可以額外獲得1萬積分兌換，社群媒體上很多車主都在分享自己的邀請碼，並且可以將一部分積分兌換充電樁或者其他產品送給使用者，雙方互惠互利。