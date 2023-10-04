二手電車大幅降價 比去年降30% 估還會再跌

南加華人車行Carbeeco老闆Young表示目前整體的二手車價格相比去年下降了30%左右。（世說新聞小組/攝影）

儘管全美油價 再次出現反彈，洛杉磯地區更是飆升至每加侖近6元，但電車市場行情仍出現大幅降價，尤其是二手電車市場，價格還在下跌。

6月二手電車價格年減29.5%，5月、4月及3月該數字分別是28.9%、24%及16.8%。造成價格跌幅較大的原因之一，是去年二手電車的價格上漲幅度過高。 Karl Brauer表示，二手電車價格目前的下降速度，反映出電車供需關係出現明顯變化。

南加華人車行Carbeeco老闆Young表示，目前整體的二手車 價格相比去年下降30%左右，民眾消費力不夠加上特斯拉 官網在清理庫存車放出大量折扣，帶動二手電車市場價格下滑 。雖然油價上升加快民眾油車轉電車需求，但預計後續市場仍會繼續降價，幅度會慢慢減緩。

由於特斯拉占據二手電車市場的大部分，其他品牌的二手電車價格也受其影響。 iSeeCars數據統計目前價格下降幅度最大的十款車型，包括六款混合動力車和四款純車。前四名中，特斯拉獨占三席，其他品牌包括日產（Nissan）、現代（ Hyundai）、路虎（Land Rover）、寶馬（BMW）及捷豹（Jaguar）。