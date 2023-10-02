詐領新冠給付1.5億 亞裔醫師恐囚20年

橙縣一名亞裔醫生被指控對新冠醫療計畫中竊取約1.5億元。（取自Pexels網頁）

橙縣亞裔醫師安東尼丁 (Anthony Hao Dinh)，被控從聯邦醫療計畫騙取約1億5000萬元，該項目旨在向沒有健保 的患者提供新冠相關醫療服務。目前安東尼丁以700萬元交保。

64歲的安東尼丁來自橙縣新港海岸(Newport Coast)，在西敏市(Westminster)和園林市(Garden Grove)經營診所。聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office）消息，安東尼丁是一名持有骨科執照，同時也是耳鼻喉科與臉部整形醫師。

安東尼丁透過向衛生資源和服務管理局（Health Resources and Services Administration，HRSA）的新冠無保險計畫申請給付，竊取數百萬元。該計畫主要為沒有健保的新冠患者，提供新冠測試、治療或注射疫苗等報銷。

調查人員稱，2020年7月到2021年3月間，安東尼丁為部分患者提供新冠治療後，向HRSA申請報銷給付，而這些患者擁有健保。除此之外，安東尼丁還向HRSA申請未提供的醫療服務及非必要服務的報銷給付。法庭文件顯示，這些虛假和欺詐性的報銷給付，導致HRSA向被告安東尼丁支付約1億5000萬元。

調查人員表示，這是全國範圍內，目前發現針對HRSA無健保新冠治療計畫的最大詐騙 案。

丁還被指控提交約65份欺詐性貸款 申請，尋求近800萬元，這些項目向丁支付約280萬元貸款。丁被控犯有12項電匯詐欺罪、五項洗錢罪（其中兩項指控中，他將超過1100萬元轉移到個人股票交易帳戶）和一項妨礙司法公正的罪名。

丁目前以700萬元交保候審，他將於10月30日在聖塔安那的聯邦地區法院過堂。

如果罪名成立，丁因電匯詐欺和三項洗錢指控，將面臨最高20年的監禁；兩項洗錢指控將面臨最高10年的監禁；妨礙司法公正將面臨最高20年的監禁。

除丁以外，還有其他嫌犯參與詐騙該計畫牟利，其中包括丁65歲的妹妹Hanna Trinh Dinh，她來自森林湖市(Lake Forest)。Hanna Trinh Dinh 4月承認共謀進行電匯欺詐，並承認幫助提交欺詐性薪資保護計畫 (Paycheck Protection Program，PPP) 和經濟傷害災難貸款（Economic Injury Disaster Loan，EIDL）申請，以獲得超過26萬元的新冠救助資金。

另一名涉案的是66歲的Matthew Hoang Ho，他來自佛州墨爾本（Melbourne），5月2日被控共謀實施PPP和 EIDL申請相關的電匯欺詐、電匯欺詐和洗錢。他將於2024年2月6日過堂。