林幸隆、李立元 風趣開講園藝知識

園藝專家「田土伯」林幸隆。（記者啟鉻／攝影）

世界日報與聯合健康保險 共同舉辦的第二場「自耕健康講座」上，園藝專家「田土伯」林幸隆、蜂蜜大王李立元，用講故事的方式，生動有趣地傳授園藝基本知識，會場笑聲不絕於耳。講解後還抽獎贈送蔬果苗、有機液肥和有機蜂蜜，參與者收穫滿滿。

園藝專家「田土伯」林幸隆與太太一起來為大家傳授園藝知識。雖然年屆八旬，仍然聲音洪亮精神矍鑠。林幸隆說，這都得益於有機蔬果。他還現場高唱台灣民間歌謠「農村曲」，現場大家報以熱烈掌聲。

林幸隆說，他農場就是以母親名字命名，表達對媽媽的愛與懷念。他認為，喜歡園藝種植會給人帶來快樂。因為你看到種的蔬果，都生長得如此漂亮，心裡就有一種滿足感。而且這些蔬果慢慢長大，與孩子們一樣，需要用心去照顧。不給它們吃喝就會餓死它們，若吃得太多，比如澆水灌溉太多就會「撐死」。而且照顧蔬果，需要天天去關懷，因為不知道是什麼蟲子來破壞傷害。只有這樣才能長出漂亮豐滿健康的果實。人們有收穫才有滿足感，因為一分耕耘一分收穫。

他還說，千萬不要總想著賺大錢，如果有了錢，也要學會與人分享，那樣才有很大快樂，也才能幸福長壽。

「田土伯」林幸隆講到多年園藝經驗，也有很多祕訣。比如他的蓮霧之所以長得又大又漂亮，是因為施肥很特別，加上精心照顧，才結出人見人愛的漂亮果實。

他還透露，於7月初受亞利桑納州 台僑團體邀請，為台積電 員工及當地居民講解種植園藝知識，與會者有數百人。

園藝專家、蜂蜜大王李立元。（記者啟鉻／攝影）

李立元是一位養蜂專家，也是園藝能手。他現場為大家歌唱台灣名曲「溫暖的秋天」，與會者報以熱烈掌聲。他養蜂近60年，被蜂螫過無數次才獲得成功。他還特別提醒大家，養蜂要避免危險，保護自己。

李立元強調，蔬果種植要根據植物習性，在光照、澆水、土壤施肥方面都要根據植物特性需要，千萬不要一概而論。