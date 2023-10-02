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凱瑟醫療工會 周三前若未達成加薪協議 將罷工3天 千萬病患受影響

編譯陳盈霖／綜合外電報導
凱瑟醫療工會稱將罷工三天，全國1200萬名患者恐受影響。（Kaiser Permanente 臉書）
凱瑟醫療工會稱將罷工三天，全國1200萬名患者恐受影響。（Kaiser Permanente 臉書）

CBS電視台報導，美國史上最大規模的醫療罷工恐於4日（周三）開始，南加州將深受影響。由於約7萬5000名凱瑟醫療工會（Kaiser Permanente union）員工合約於當日午夜到期，除非雙方於最後一刻達成新協議，否則他們將於4日起罷工三天。

一旦罷工，加州、俄勒岡（Oregon）、華盛頓（Washington）、科羅拉多（Colorado）、維吉尼亞（Virginia）和華府（Washington DC）等1200萬名患者將受到影響。該工會代表醫院支援人員如護理助理、急救人員和藥劑師等。

工會員工要求加薪和支持，但最大的擔憂是工會所說新冠肺炎疫情後的人員危機。一名工作人員說「我們護理師筋疲力竭的離開，我們失去非常多優秀的醫護人員。」

凱瑟醫療工會聯盟於聲明中說「我們與凱薩就許多問題進行良好討論，但並未達成具體協議」聲明指出，雙方在加薪、防止外包、對工會支持認可、績效分享獎金金額及退休人員醫療計畫等方面，仍存在「很大差距」。聯盟表示「凱瑟繼續在這些問題上惡意討價還價，目前為止，隧道的盡頭還沒有曙光。」

凱瑟稱，他們已加快招聘速度彌補人員短缺，且提供數億元支持福利。他們指出，若發生罷工，會替患者做好準備。

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