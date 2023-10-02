罷工領失業救濟金法案 加州州長紐森否決

加州州長紐森否決一項讓罷工兩周者可領取失業救濟金的法案。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，加州 州長紐森（Gavin Newsom）上月30日否決一項讓罷工 兩周的勞工 領取失業救濟金的法案，該法案受好萊塢和酒店業高調罷工的啟發。民主黨籍紐森表示，他支持勞工，且經常接受工會的競選捐款，但他否決該法，因為到今年底，加州在用於支付失業救濟金上已有近200億元債務，「現在不是增加成本或承擔巨額債務的時候」他說。

加州用於支付失業救濟金的經費已負債超過180億元，這是因支付失業救濟金的加州失業信託基金已耗盡，不得不在疫情期間向聯邦政府借款。當時紐森於疫情時下令關閉大多數企業，導致失業率大幅飆升。該基金也受到大量欺詐困擾，使加州損失數十億元。

這項法案允許罷工至少兩周的勞工，從州政府處領取失業救濟金，每周最高可達450元。通常只有非因自身過錯而失業的勞工，才由資格領取。

工會辯稱，罷工超過兩周的人數少，不會對基金產生重大影響。該法起草者，民主黨籍加州參議員波坦蒂諾（Anthony Portantino）表示，過去十年加州發生56起罷工，只有兩次持續兩周。

加州勞工聯合會執行秘書兼財務主管佛萊徹（Lorena Gonzzalez Fletcher）表示，在公眾對工會和罷工的支持達到歷史水平最高之際，否決該法與美國價值不符。