今年二度來美 柯文哲抵舊金山 將訪問洛杉磯
台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲10月1日抵達舊金山國際機場，開啟今年第二度訪美旅程。此行柯文哲聚焦美國高科技產業發展動態、拜會知名智庫胡佛研究院等，為期共五天，包括參加在洛杉磯舉行的南加州選哲之友會成立大會等活動。
柯文哲此行首日，出席舊金山台北姊妹市委員會暨矽谷科技業為訪問團舉辦歡迎餐會，期間舉行閉門會議與座談會。
「舊金山在人類的歷史上是個特別的城市。」柯文哲表示，「可以說人類在過去三十年所有的創新，一半都在舊金山。」台北市自1970年與舊金山締約成為姐妹城市，兩市來往密切。
柯文哲說：「自2016年以來，新創產業成為台北市政府發展的重點，很多發展觀念都來自於舊金山。」
柯文哲強調，人工智能（AI）技術在未來將對台灣的經濟和國力產生深遠影響。
他談到人工智能與教育契合的可能性。在訪問新加坡時，柯文哲了解到雙語教育是新加坡國際化成功的秘訣，於是他回到台北後大力推廣雙語教育。從起初11所學校提供雙語教學，到現在的78所。「雙語教育完成需要28年的時間，而人工智能可以大大縮短這一轉變過程。」柯文哲說。「教英文不再是老師，而是AI生成的課件。」
柯文哲2日將拜訪史丹福大學胡佛研究院，之後轉往洛杉磯。
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