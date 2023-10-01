我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

哈岡關心鄰里協會 慰問老人

記者啟鉻／洛杉磯報導
哈岡「關心鄰里安全協會」主要成員。（記者啟鉻／攝影）
哈岡「關心鄰里安全協會」主要成員。（記者啟鉻／攝影）

自年初以來，南加聖蓋博谷東區發生的數起嚴重治安案件，受害者均是年長者，有的還是老人公寓居民，引起社區團體關注。哈岡「關心鄰里安全協會」（Save Our Street）9月27日邀集政府單位、私人公司、企業到哈岡老人公寓慰問，就保障年長者治安問題徵求意見，尋求妥善解決辦法。還贈送月餅、警報器及其它美食，與老人們共度中秋佳節。

據哈岡老人公寓居民反映，近幾個月來，有附近遊民在晚間擅自闖入，到公寓公共泳池洗浴，遭到部分老人阻止時，遊民甚至拿出匕首，威脅老人，引起公寓居民恐慌。八月中旬，該公寓一位女性長者到附近美國銀行取錢時，遭到一名非裔男子搶劫，老人反抗中遭拖行近30呎，後來這名歹徒被警方拘捕。還有年長者雖然不是老人公寓居民，去華人超市購買生活用品後，遭歹徒尾隨，在家門口被歹徒搶劫名錶。這些嚴重社區治安案件說明，直接威脅著社區最弱勢的年長者群體。

為了維護社區治安，保障年長者不受侵犯，哈岡部分華洋民眾成立「關心鄰里安全協會」，希望在維護社區治安的同時，讓長輩在社區生活更放心。該組織理事、華裔社區代表江志高表示，加強老人公寓安全也非常重要，這次活動有多家政府單位、華興保險等參與，傾聽老人對於安全問題心聲。

華興保險總裁張國興表示，他的父母親就曾在哈岡老人公寓安度晚年，近期聽到老人們受到遊民騷擾，感到非常憂心。他也向老人們說，若有任何困難，只要找到他，都會得到盡力解決，讓老人們放心。

據悉，洛縣公共衛生局、地檢署、縣政委員蘇麗絲辦公室、消費者事務與商家服務局、年長者與殘障者服務部門、洛杉磯縣警局都派代表參加當天與年長者交流活動，還準備了各種必要閱讀資料。

參與活動各單位代表合影。（記者啟鉻／攝影）
參與活動各單位代表合影。（記者啟鉻／攝影）
哈岡「關心鄰里安全協會」等單位慰問老人公寓活動現場。（記者啟鉻／攝影）
哈岡「關心鄰里安全協會」等單位慰問老人公寓活動現場。（記者啟鉻／攝影）

遊民 保險 華人超市

上一則

3D列印住宅專題／沙漠熱泉市資源豐富 想像空間大

下一則

華協中心46周年 緬懷范士丹

延伸閱讀

李志威參選加州第19區眾議員 接替丁右立

李志威參選加州第19區眾議員 接替丁右立
聖谷新添多家華人超市 購物更多選擇

聖谷新添多家華人超市 購物更多選擇
農場+可負擔住宅 聖他克拉拉縣Agrihood社區開幕

農場+可負擔住宅 聖他克拉拉縣Agrihood社區開幕
亞平會慶中秋 社區發月餅

亞平會慶中秋 社區發月餅
康華護理、長友協會 秋節慰問109分局

康華護理、長友協會 秋節慰問109分局
加州制止仇恨圓桌會 專家：增強社區團結力量

加州制止仇恨圓桌會 專家：增強社區團結力量

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33
許家屯在南加奇諾岡市的故居入門處。（記者啟鉻／攝影）

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

2023-09-24 02:20
西雅圖的一名白人警察因種族歧視華裔鄰居于9月22日被停職。(西雅圖警局推特)

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

2023-09-25 16:07
判斷榴槤是否成熟，主要是聞榴槤味是否濃厚。（記者朱敏梓╱攝影）

好市多新上架 榴槤價格實惠果肉多 華人「好驚喜」

2023-09-25 20:11

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門

峰迴路轉 眾院通過短期支出法案 政府可望不關門