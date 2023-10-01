哈岡關心鄰里協會 慰問老人

哈岡「關心鄰里安全協會」主要成員。（記者啟鉻／攝影）

自年初以來，南加聖蓋博谷東區發生的數起嚴重治安案件，受害者均是年長者，有的還是老人公寓居民，引起社區團體關注。哈岡「關心鄰里安全協會」（Save Our Street）9月27日邀集政府單位、私人公司、企業到哈岡老人公寓慰問，就保障年長者治安問題徵求意見，尋求妥善解決辦法。還贈送月餅、警報器及其它美食，與老人們共度中秋佳節。

據哈岡老人公寓居民反映，近幾個月來，有附近遊民 在晚間擅自闖入，到公寓公共泳池洗浴，遭到部分老人阻止時，遊民甚至拿出匕首，威脅老人，引起公寓居民恐慌。八月中旬，該公寓一位女性長者到附近美國銀行取錢時，遭到一名非裔男子搶劫，老人反抗中遭拖行近30呎，後來這名歹徒被警方拘捕。還有年長者雖然不是老人公寓居民，去華人超市 購買生活用品後，遭歹徒尾隨，在家門口被歹徒搶劫名錶。這些嚴重社區治安案件說明，直接威脅著社區最弱勢的年長者群體。

為了維護社區治安，保障年長者不受侵犯，哈岡部分華洋民眾成立「關心鄰里安全協會」，希望在維護社區治安的同時，讓長輩在社區生活更放心。該組織理事、華裔社區代表江志高表示，加強老人公寓安全也非常重要，這次活動有多家政府單位、華興保險 等參與，傾聽老人對於安全問題心聲。

華興保險總裁張國興表示，他的父母親就曾在哈岡老人公寓安度晚年，近期聽到老人們受到遊民騷擾，感到非常憂心。他也向老人們說，若有任何困難，只要找到他，都會得到盡力解決，讓老人們放心。

據悉，洛縣公共衛生局、地檢署、縣政委員蘇麗絲辦公室、消費者事務與商家服務局、年長者與殘障者服務部門、洛杉磯縣警局都派代表參加當天與年長者交流活動，還準備了各種必要閱讀資料。